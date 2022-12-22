要參選民進黨主席的副總統賴清德，昨在新北三重舉辦首場政見發表會，而面對九合一大選慘敗，賴比喻為「礦坑中的金絲雀」，提到敗選種種因素，包括論文、黑金、聽不見基層聲音等。國民黨立委賴士葆認為，這是半套式的改革，沒有真正的體恤民瘼或體察民之所欲，並質疑蔡政府藐視民意完全已讀不回的重大議題，賴清德認同嗎？

賴士葆表示，民進黨敗選後的檢討荒腔走板，甚至衍生誰敢發聲檢討就被黨內千夫所指圍剿，大家習慣性地享受資源和權力，不習慣自我惕勵省察，全黨上下手指頭都是指向別人，所以嘉義的敗選乃是意料中的事，整個府院黨完全沒有質變。

賴士葆指出，賴清德昨天在三重起身炮向黨員報告，提綱挈領整理三點敗選原因，論文抄襲、黨內黑金、沒有聽見人民的聲音。這樣可以約略描摹賴清德心中改革的方向，很令人遺憾這是半套式的改革，沒有真正的體恤民瘼或體察民之所欲。

賴士葆認為，這幾年，蔡政府把中華民國變成民進黨的附屬單位，以黨領政，所有的施政思維和立基點都是民進黨的意識形態在掌控，抗中保台把全台灣人都當成民進黨員，才會讓很多決策背離民意。例如非核家園是民進黨的黨綱，蔡英文當選，橫柴入灶廢了核能，帶來能源危機與環境污染，賴清德認同嗎？

賴士葆反問，賴清德是否認同1萬多染疫死亡的民眾當中有很多是肇因於政策失當？賴清德支不支持陽光政策、表態支持將被政府封存的蔡英文的論文、疫苗採購過程、陳明通指導1百多篇封存的論文這些全部解封？這是蔡政府藐視民意完全已讀不回的重大議題。