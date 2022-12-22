美國國會兩院於日前相繼通過《2023財年國防授權法案》，未來5年提供台灣最多100億美元無償軍援，該法案還包含了美方將派遣官員駐台的計畫。前立委郭正亮今（22）日在節目《觀點》中指出，2024台灣總統的最大挑戰，就是在面對美國時如何說「不」。

郭正亮提到，美國調控台灣民主越來越明顯，而2024台灣總統面對的最大挑戰，就是當美國提出要求時，敢不敢說不。他表示，台灣在這5、60年已經被調教成「追求現狀」，喊獨都是喊假的，從民進黨的紀錄就可以看出來，另現在美國就是急著要把台灣「烏克蘭化」，要在台灣裡面展開軍事部署。

郭正亮還以菲律賓前總統杜特蒂為例子，稱他都直接跟美國說不，但杜特蒂沒有被美方攻擊，是因為軍事議題上還算配合。在台灣方面，他強調美國佈局太深，2024的總統要很有技巧保存自己的同時，和美國說「不」。

郭正亮認為，前總統馬英九就是個很好的例子，馬在南海問題、釣魚台議題直接跟美國說不，甚至設計了兩岸聯手保釣，讓美、日兩國大恐慌，甚至影響到後來的台日漁業協定簽署。郭正亮聲稱，從現在的時間點回頭看，馬英九是一個善於跟美國說不，來營造台灣籌碼的領導人，而這也是台灣未來領導人必須要具備的。