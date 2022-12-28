中國大陸27日宣布，將自2023年1月8日起鬆綁邊境，入境旅客不須隔離，也會恢復出境旅遊。

中國大陸昨（27）日宣布鬆綁邊境措施，自明（2023）年1月8日起，入境旅客不須隔離，也將恢復出境旅遊，面對來自大陸的旅客可能激增，路透社等外媒今（28）日引述美國官員指出，因擔憂「缺乏透明數據」，美國可能對來自大陸的旅客祭出新的新冠措施。

日本昨日才宣布，將要求來自大陸的旅客落地後進行新冠病毒檢測，陽性者須隔離；馬來西亞則是實施新的追蹤、監控措施。美國官員透露，美國也在考慮採取類似措施，以預防病毒進一步擴散。

官員表示，他們是在與公衛專家及國際夥伴討論後，考慮祭出新的旅遊預防措施。他們表示，會有這樣的考量，部分原因在於缺乏大陸的病毒基因定序數據，這些數據有助於辨識新的變異株，除此之外，美國也擔憂大陸病例激增，並且對官方所公開病毒傳播數據的透明度有所懷疑。

美國官員說：「國際社會愈來愈擔憂中國新冠疫情持續激增，以及缺乏透明數據，包括病毒基因定序數據。」

公衛專家先前已經警告，他們擔憂病毒持續傳播可能會產生新的危險變異株。

報導指出，大陸部分醫院、殯儀館如今已經癱瘓，不過官方26日數據卻顯示，過去7天只有1例新冠死亡病例。