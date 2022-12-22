蔡政府遲遲不敢宣布延長兵役，前台南縣長蘇煥智今天痛批，大敗後的民進黨連最核心的「保衛台灣」基本價值，都產生猶豫跟動搖，實在很可悲，一方面希望獲取「芒果乾」的選戰利益，一方面又不敢宣布役期是否延長，正反映蔡政府的懦弱本質，「年輕人不願意當兵」的說法，更是羞辱台灣的年輕人。

在九合一縣市長選舉大敗後，民進黨積極開會尋找敗選原因，蘇煥智指出，在檢討會議中，兵役延長導致年輕選票流失問題多次被提出討論，類似梁文傑等人公開把敗因推到兵役即將延長為一年、導致年輕人不想投民進黨，許多民進黨支持者、側翼也開始傳播這樣的觀點，對兵役延長議題表示沉默。

他反問民進黨「役期4個月能防衛台灣嗎？」蘇煥智認為，當初縮短兵役役期，的確有爭取年輕人選票的選舉考量，這也是陳水扁與馬英九大力爭取縮短役期的原因。但各方都懷疑只有4個月軍事訓練的士兵，在關鍵時候是否能夠保衛台灣。尤其在台灣進入少子高齡化社會後，兵員的短缺更成為不爭的事實。

針對台灣如何自我防衛，他說，友邦各界早就提出剴切意見，包括美國前國防部長艾斯培今年7月19日拜會蔡英文總統，就建議台灣應延長役期至少一年，而且應男女皆兵。當時總統府及國防部稱仍在評估中，卻至今還不敢明言役期是否延長。

蘇煥智指出，這個議題在今年11月26日九合一大選以前，蔡英文總統及民進黨即陷入自相矛盾。一方面大打抗中保台的牌，希望獲取「芒果乾」的選戰利益，一方面卻又不敢宣布役期是否延長。

民進黨敗選後，黨內開始有「延長役期所以年輕人不投給民進黨」的說法，他痛批，大敗後的民進黨竟然連最核心的「保衛台灣」的基本價值，都產生猶豫跟動搖，實在很可悲，所以所謂「年輕人不願意當兵」，其實正是反映蔡英文政府擔心流失選票的懦弱本質。

蘇煥智認為，台灣延長義務役到一年，是台灣人保衛民主、自由、人權、法治必要的責任，政府應該大大方方正義凜然的訴求、宣傳。但蔡英文政府卻不敢開誠佈公公開講，反而推給「年輕人不想當兵」，實在是羞辱台灣的年輕人，其實懦弱的正是執政的政客們。

台灣民意基金日前公布的民調，有近七成民眾認為現行的4個月兵役制度不合理的，七成成年人認同兵役應該延長為一年。他說，民進黨至今仍然避談兵役是否延長，除了凸顯蔡英文為首的民進黨不願意坦然面對台灣面臨存亡危機、也不願與民眾充分溝通之外，也凸顯蔡英文為首的民進黨對台灣民意的不了解。

他說，比較起兵役延長問題，社會貧富懸殊愈拉愈大、高房價、低薪對年輕人的壓迫與剝削，以及年輕人對政府濫權違法、甚至黑金政治的反感，應該更嚴重！民進黨將敗選原因推給年輕人因為兵役延長而不投給民進黨，是對年輕人想法的無知。