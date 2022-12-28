總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，二等兵月薪由6510元一次調至20320元。對此，前立委郭正亮今（28）日就表示「怎麼不是針對志願役調薪，義務役一年就要離開了，薪水直接漲三倍是什麼邏輯？難以置信」，引發討論。

現行兵役役期將從4個月延長至一年，對於義務役的財源將從哪邊來，蔡英文表示，「我們按照現在國防部的規劃，加上保險費用和其他費用及國家支出，這加起來已經非常逼近最低工資的水準了，這些錢我們也都做過規劃，應該會增加，但是是循序漸進的過程，不會一夕之間增加很多，用國家預算支應不是問題」。

郭正亮今日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「這點實在讓我覺得不可思議，怎麼不是針對志願役調薪，因為主戰的兵力是志願役，我們志願役的兵力是18萬多，義務役估計是4萬至6萬，義務役一年就要離開了，薪水直接漲三倍是什麼邏輯？」郭正亮驚呼，「為什麼這些人需要這麼高的待遇？事實上他們都還不需要養家欸，我們的志願役起薪是3萬5，很多人是要養家的，我覺得難以置信，你對義務役提薪超過3倍，那你志願役起碼要調整成5萬5吧，不然這樣像話嗎？」

最後郭正亮更猛轟，「而且這些志願役才是真正擔負最大風險，長期在軍隊能夠訓練他的專業兵種，沒先調他們的薪水，先調整義務役的，這邏輯實在太奇怪了」。