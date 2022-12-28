蔡英文總統昨天宣布，自2024年起，我國義務役役男役期由現行4個月恢復為1年，稱唯有備戰才能避戰。國民黨主席朱立倫下午在黨中會上表示，「蔡總統你錯了，你真的錯了」，是要備戰（國防）加上對話才能避戰。

朱立倫表示，美國總統拜登與日北首相岸田文雄為什麼要跟大陸國家主席習近平見面？都是希望透過對話、交流避免衝突；強化國防與持續對話溝通才能避免戰爭、衝突，這是全世界不變道理。

蔡英文總統昨天宣布，自2024年起，我國義務役役男役期由現行4個月恢復為1年，稱唯有備戰才能避戰。國民黨主席朱立倫下午在黨中會上表示，「蔡總統你錯了，你真的錯了」，是要備戰（國防）加上對話才能避戰。（周志豪攝）

朱立倫說，支持國防不斷改革，強化國家戰力，但也要能透過國防加上對話達到避戰和平效果；國民黨一貫主張希望透過對話取代對抗、透過交流取代交惡，但民進黨除備戰、對抗、交惡，沒看到避戰、對話機制，不鼓勵交流合作讓人擔憂。

對於兵役制度改革，朱立倫說，對所有家長來講，最需要的是安心、和平、安定，服兵役過程孩子能安全；而每一位青年服兵役最關心的則是服役內容與品質是不是符合現代化、國防需要，還是過去幾十年的老企畫，變成大家浪費時間。

朱立倫舉例，包含服役過程應有適當、合理待遇，如果連基本工資都沒有，當然違反相關法令；此外，社會應該要大家一起來提升對軍人的重視、尊重、光榮感、地位；另外，志願役與募兵制也要重新改革調整，回復到達到真正戰力效果。

也因此，朱立倫說，國民黨主張九三軍人節恢復為國定假日，全民共同敬軍；各項交通工具應有軍人專屬優惠，每一向配套都是希望提升國軍相關地位。

朱立倫舉例，國軍志願役為什麼召不到足夠、有效兵源，就是因為軍人光榮感沒辦法提升，待遇不合理，訓練過程沒辦法讓大家滿意品質與內容。

國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨支持能有效提升國防戰力的兵役改革，也希望現在推動的兵役、國防改革可以讓家長安心、役男專心、全民齊心，會用這樣的標準持續提出更多國防建議的配套。