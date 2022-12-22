競選民進黨主席的副總統賴清德21日在「向黨員報告」政見說明會中表示，對近日黨內熱議的敗選原因，是否因為論文抄襲、民進黨同志有黑金背景，或沒有聽見基層的聲音，所以沒有辦法獲得人民的支持，強調民進黨要好好面對失敗，重新贏回人民的信賴。對此，前立委林濁水就大讚直言「謝天謝地，民進黨終於有像樣的頭人了」，更指出「這只是起步，要進入改革的深水區，又提了『三個、四大』，內容很好」，引發討論。

賴清德指出，這次的選舉宛如是「礦坑中的金絲雀」，人民在這場選舉中，用選票對民進黨發出警訊，要是民進黨已讀不回，更大的危機還在後面，必須要非常認真的面對，應該要從失敗當中提取教訓，誠心接受國家主人的決定；賴清德也說，要深深面對民進黨的不足，包括論文抄襲的事情、民進黨的黨公職有「黑金」背景的事情，甚至是沒有接觸基層、沒有聽見人民的聲音，所以無法獲得民眾的支持，沒辦法在第一時間做出適當的說明和反應。

「失敗但是不能失志」，賴清德表示，因為我們參加民進黨有理想，立法委員、議員都有自己的責任，不能因為失敗就忘掉初心，一定要繼續深入基層、服務地方，不能因為失敗就失去使命，民進黨是在戒嚴獨裁時代誕生，要為民主打拚，這是民進黨的使命，而新的時代民進黨有新的使命出現，為了守護台灣的主權已移民主自由，應該要勇敢面對中國的威脅。

對此，林濁水今（22）日就在臉書上表示，賴清德直球對決逕指論文門和黑道是敗因，「謝天謝地，民進黨終於有像樣的頭人了」，林濁水強調，「這只是起步，要進入改革的深水區，又提了『三個、四大』，內容很好，非這樣不足振奮人心，但提未來黨政分際又極難拿捏」，林濁水坦言，「這是災難性憲政體制帶來的難題，只能祈盼蔡英文、賴清德、蘇貞昌三人好好處理」。