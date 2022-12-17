《民報》近期獨家爆料2020年總統大選的網軍群組對話紀錄，國民黨台北市議員徐巧芯懷疑，有一些台派網軍側翼遞出投名狀，帶了群組裡面各式各樣的截圖投靠賴清德陣營。

國民黨台北市議員徐巧芯今（16）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》指出，《民報》披露部分側翼網軍的名字，可是沒有說這些人做了什麼事情，包括指令是什麼？發佈什麼圖卡？攻擊誰？《民報》完全隱藏。

「我不相信爆料者沒有這些資料」，徐巧芯說，爆料者從2020年開始就在30人群組裡面，代表爆料者掌握很多側翼網軍攻擊賴清德、國民黨、非綠陣營的所有證據。

徐巧芯補充，社群聯合平台群組只有30人，不是她可以臥底進去的，也就是先要有人推薦，再向所有人介紹，並在「記事本」自報姓名，說明管理那些粉絲團。

至於網軍提到「魔戒」，徐巧芯認為有兩種可能，第一就是形容賴清德，表示側翼網軍對賴清德是多麼恐懼；第二，有傳言指出，有一些台派網軍側翼，甚至是民進黨的黨公職，看到賴清德那邊有搞頭，所以遞出投名狀，帶了群組裡面各式各樣的截圖過去。

徐巧芯強調，這也不是壞事，如果賴清德當主席，可以克制側翼網軍在網路上繼續張牙舞爪，這會是賴清德當民進黨主席的政績，對民進黨也是好事。