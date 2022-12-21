台北市議員徐巧芯（右）今日接受媒體人王淺秋（左）廣播專訪。（摘自中廣新聞網YouTube）

我國食品因未完成註冊遭大陸禁止輸入，衛福部、經濟部、農委會日前刊登廣告反制，指控大陸刻意對我歧視，將註冊期限提前一年，結果反遭知名農業粉專「Lin bay好油」打臉並稱政府在打認知作戰。而台北市議員徐巧芯21日也表示，民進黨敗選後再用意識形態綁架人民，搞一個鳳梨酥禁止輸陸，食藥署也非常不專業，不斷用一個謊圓另一個謊。

徐巧芯今日接受媒體人王淺秋廣播專訪，談到我國食品因未完成註冊遭大陸禁止輸入，徐表示，追根究柢就是兩岸缺乏溝通管道，而食藥署非常不認真，連問都不想問，幫廠商業者搞懂規則都不願意，同樣是要註冊，其他國家並沒有出現像台灣一樣的問題，不要說給比較短的時間，加上可以補件的時間，其實沒有太大的差別，別的國家也有跟中國大陸談判，比方說日本覺得規則不合理就找中國大陸談判，有談有機會，然後也協助業者出口。

徐巧芯指出，反觀台灣，第一時間鳳梨酥沒辦法申報，政府民進黨就推給中共在打壓，後來被抓包是因為申請項目錯誤，把一般糕點當成水餃申報，現在又轉移焦點說是中方通知剩3個月註冊，很多廠商被政府申報錯誤後改成自行申報就通過了。

徐巧芯痛批，追根究柢就是食藥署把申報項目搞錯，非常不專業，而且食藥署還在逃避，不斷用一個謊圓另一個謊；況且食藥署也不是第一次出包，從小吃店進口快篩試劑到黑心快篩，食藥署連續出包，問題不是食藥署長吳秀梅一個人，整個行政院長蘇貞昌內閣應該要改組，這陣子的所作所為真的讓人天怒人怨。

徐巧芯最後呼籲，民進黨敗選後真的改了嗎？再用意識形態綁架人民，搞一個鳳梨酥禁止輸陸，很多網友把事實查出來又被食藥署說抹黑，但是以民進黨的習性，若真的是造謠早就用假新聞罰款了，呼籲食藥署早點認錯。