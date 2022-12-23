台南市議會正副議長選舉只剩不到48小時，民進黨團今天上午甲級動員，針對25日市議員就職日及正副議長選舉，責成議長參選人邱莉莉指揮調度，黨團一致性投票。邱莉莉還說，當天中央黨部中評會主委賴瑞隆也將坐鎮督軍，只要違反黨團決議沒有一致性投票，將立即召開中評會祭出最嚴厲的黨紀處分。

民進黨台南市議長參選人邱莉莉強調，對此次選舉非常有信心。（洪榮志攝）

邱莉莉強調，她對此次選舉非常有信心，民進黨擁有28席議員，加上台聯及台灣基進也表態支持，已達實質過半。她相信同志，團結就能勝選，謠言也能不攻自破，讓市民重拾信心。針對目前的紛紛擾擾及不實消息提供者與臆測報導，她將保留法律追訴權。

邱莉莉還說，從政以來沒有不法所得，如果有被查到，她與林志展就宣誓捐出所有財產，希望有心人士不要再借由媒體放話。至於會中有些同志提出很多質疑，但她相信民進黨是團結的，台南市議會正副議長沒有問題，一定都會由民進黨擔任。

至於林士傑涉威脅方一峰一事，邱莉莉也認為，她並不清楚此事，但希望直到25日之前都不要節外生枝，目前所有發生的事都交由檢調調查。

不過，今天的黨團會議有6名議員提前離席，最後只有20人出席黨團記者會，並一起高呼口號「團結勝選、推動改革」。擔任民進黨台南市正副議長督導小組召集人的市長黃偉哲表示，提前離席可能只是有其他行程，黨團決議就是一致投票，黨團是多數決。