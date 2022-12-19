繼九合一大選之後，國民黨在嘉義市選戰再拿一城，現任市長黃敏惠以近6萬票，大勝對手2萬7084票，民進黨籍候選人李俊俋得票率還不到三成五。前立委郭正亮今（19）日在節目《大新聞大爆掛》中分析，李俊俋這次會輸，已經不是他個人的問題了，恐怕是綠營的支持者對民進黨生悶氣了。

郭正亮指出，有一名嘉義市長登記候選人離世，黃敏惠的態度本來是希望不要延期，但民進黨認為分開好一點，原因是分開兩次投票，其中所隱含的政治利益就不一樣，可以跳出九合一大選框架，不太會受到防疫、論文、黑金等議題波及。

但李俊俋在嘉義市長選戰還是慘敗，郭正亮認為，實際是呈現出民眾對民進黨在選後的表現是不滿意的，「一個更大的推論，綠營的民眾是有一點在生悶氣的，因為綠營沒有那麼少票，可見綠營基本盤、淺綠的人沒有出來。」

郭正亮強調，黃敏惠在嘉義市固然特別強，但李俊俋也當過立委，他不是空降的，原本他覺得黃敏惠也不一定會贏，且中央最後也來站台，小英也寫臉書挺李俊俋。但是選民們看到民進黨敗選之後，還是表現得不痛不癢，蘇貞昌依然傲慢，就會持續生悶氣，現在偏綠的地方都輸成這種結果，這樣的氛圍恐怕會延續到吳怡農跟2024選戰上。