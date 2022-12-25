打破藍大於綠的政治魔咒，在今（25）日的基隆市議會龍頭寶座之爭，民進黨結合親民黨，一舉拿下正副議長，是繼林右昌順利連任市長後，再次改寫基隆政治史的新頁，而全程運籌帷幄的林右昌功不可沒，也為民進黨在縣市長敗選後的低靡士氣，注入一劑強心針。

民進黨在11月6日的九合一選舉中，遭逢政治海嘯，只拿下5個縣市，而且接著輸掉了嘉義市，全黨上下陷入一片低迷。近來基層對敗選檢討砲聲隆隆，加上台南傳出黑金案件且議長選舉傳出內鬨，可說是屋漏偏逢連夜雨，沒一件可振奮人心的事情，所有黨公職陷入集體焦慮！

縣市長選舉雖然大敗，但有數個縣市議員席次不減反增，且有大幅增長，其中在基隆市的部分，民進黨提名的13席議員候選人，當選了12人，也是有史以來民進黨在市議會席次更多的一次，林右昌8年施政高達82%的施政滿意度，雖然在市長選舉中一局中無法延續，但全部成功轉移到市議員選戰中。

在這屆的31席市議員席次中，國民黨拿到了13席，民進黨則是由原來的7席，大幅增加到12席，親民黨2席，以無黨籍參選的則有四席，時代力量及民眾黨提名的候選人則是全數落馬，但沒有政黨過半。 正當全黨還陷在縣市長敗選的情緒中時，林右昌早就向總統蔡英文報告基隆市議長選舉「這局大有可為」，但要沈穩低調地進行，以防破局，據悉，民進黨高層與親民黨主席宋楚瑜通了電話溝通，達成正副議長這局合作的默契。

當大家還在將正副議長的目光投注到台南及高雄時，林右昌與市黨部主委蘇仁和早就默默地進行正副議長的協調工作，國民黨提名現任議長蔡旺璉、議員何淑萍搭配選正副議長；而民進黨決議由議員童子瑋出馬角逐，副議長與跨黨派和非民進黨人士合作，以換取議長最大的勝算。而童子瑋雖然入黨時間不長且當選的資歷也不深，但身段柔軟、人和佳，獲得一致的支持。

除了12席的黨籍議員外，民進黨還在4名無黨議員中掌握了林旻勳及陳明建2席友軍，林右昌幾乎全程掌握最新的進度，並適時給予關鍵的意見。

民進黨基隆市黨部24日晚間突然發出綠橘兩黨合作共同競選正副議長新聞，國民黨即知大勢已去，從來沒有掉過的基隆議長寶座居然在國民黨大勝之後掉了，國民黨在贏過頭後顯得有些驕傲輕敵了。

雖獲親民黨同意合作，民進黨只獲得資深議員楊秀玉的一票，而國民黨的資深議員張芳麗在關鍵一刻轉投民進黨，民進黨以過半的16票讓基隆市議會的議長由藍天變綠地，也刷新基隆的政治史。

此次，民進黨在基隆奪下議長寶座，不但創下歷史紀錄，也挫敗剛當選的謝國樑執政氣勢。民進黨雖然市長敗選，但在議會大有斬獲還搶下議長，在幕後操盤的林右昌立下大功，為民進黨扳回一城。

8年執政成績亮麗的林右昌，在政治上幾乎無負評，而市民們也給予8成2滿意度的支持，他在這次市長選戰中火力全開，自帶兵馬及子彈、用比自己選舉更拼命的態度在輔選蔡適應，哪知不敵政治大環境所迫，豐碩的執政成果在11月26日的選舉中竟然無法延續。

但九合一選舉後他立即調整心態，把心思全力投注在議長選舉上，居中運作與協調，終於在12月25日的正副議長選戰中，再度踢破藍營的鐵板，成功地寫下新頁。

林右昌這個浪漫又堅持的雙魚B，有著不服輸的性格，即使在任期的最後二天，他依然做好做滿，一整天從早到晚，親自為超過300人以上的地方社團及組織重要成員，親自導覽他任內最重要之一的「基隆塔」政績；而即使是交接的這天，他也全程坐鎮指揮正副議長的投開票情形，1126後，林右昌在一片藍天中，已為民進黨留下了一座灘頭堡。