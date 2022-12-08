地方政府公務人員特考10日起將在全台及離島14個考區同步舉行，為配合疫情指揮中心防疫新制的調整，考選部今天指出，針對確診已解除隔離且快篩陰性者，將安排於一般試場應試，已解除隔離仍快篩陽性者則安排於備用試場應試。試區學校不論室內、室外都一律佩戴口罩。

111年特種考試地方政府公務人員考試將在本周六起登場，於臺北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等14考區同步舉行，試區分設42個學校。

在報考人數方面，三等考試今年有1萬7253人、四等考試1萬4485人、五等考試1萬1523人，總計4萬3261名考生，考選部呼籲應考人注意應試的節次及考試時間，準時入場應試。

考選部表示，地方特考是報考人數僅次於高普考的大型國家考試，應考人須自行擇定一個錄取分發區報考及分發，並於該錄取分發區所屬考區應試。今年起特別增設屏東考區，讓報名屏東錄取分發區的學子可就地應試。

此外，為回應離島地方政府進用及留用人才需求，考選部也將於111年12月9日在金門縣政府舉辦「為國舉才」地方座談會，與金門縣、澎湖縣及連江縣等離島地區相關機關代表，針對離島特考舉辦相關事宜，進行交流討論。

考選部指出，目前國家考試防疫措施，已配合中央流行疫情指揮中心日前實施之防疫新制作調整：一般試場取消提供用餐隔板及監場人員佩戴面罩等措施；針對確診已解除隔離且快篩陰性者，將安排於一般試場應試；確診已解除隔離仍快篩陽性者，為保障其應試權益，將安排於備用試場應試。

另考量國家考試屬不確定集體群眾於固定場域活動，較難以維持社交距離，考選部強調，有關佩戴口罩及試區內飲食均維持較嚴謹規定，試區學校不論室內、室外均須正確佩戴口罩，試區內飲食須於個人座位用餐，並在用餐完畢立即戴好口罩，請應考人注意並配合。