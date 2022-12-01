臺灣高等法院今（1）日針對違反證券交易法案件，傳喚文化大學法律系教授戴銘昇到庭為法律鑑定，戴銘昇針對台灣存託憑證TDR是否為證券交易法上經主管機關核定之有價證券等法律議題表示，TDR為本國有價證券，與金管會所述完全不符。他也強調，罪刑法定原則是不可隨意跨越的一條界線，否則就是對人權造成極大的侵害。因此TDR在未經主管機關核定的情況下，就不能隨意將刑事責任加諸在人民身上。

戴銘昇，金管會過去雖一再主張TDR的核定依據是財政部在民國76年所做成的（76）臺財證（二）字第00900號，然當初76年900號函的發布背景與目的其實是在阻止、禁止外國有價證券進入台灣，根本不是在作為證券交易法上有價證券核定的依據！且金管會主張TDR是76年900號函釋中所指的「外國其他具有投資性質之有價證券」，但依照日本與美國文獻，JDR與ADR各別是日本與美國國內的有價證券，由此法理邏輯可推知，TDR亦為本國有價證券，與金管會所述完全不符。

況且，若按照金管會對於76年900號函的解釋，那現今與未來所有來自外國的新型態金融商品，照理而言都屬於「外國之其他具有投資性質的有價證券」的範疇、全部都已經在76年經過行政機關核定，但金管會如今碰到「虛擬貨幣」的問題，解釋又急轉彎，否認虛擬貨幣有經過政府核定，顯然認定理由是前後矛盾不一致而且有雙重標準。

此外，戴銘昇也認為，證券交易法第6條第1項明定，證券交易法上的有價證券核定主體是行政機關，是立法保留給行政機關的權力，不能由非行政機關去解釋核定依據。

最後戴銘昇針對檢察官的提問時指出，證券交易法上的刑責，其實是將行政處罰加重成刑事責任，但變成刑事責任後，就必須嚴格遵守罪刑法定原則，罪刑法定原則是不可隨意跨越的一條界線，否則就是對人權造成極大的侵害。也就是說，在TDR未經主管機關核定的情況下，就不能隨意將刑事責任加諸在人民身上。