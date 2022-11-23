高市議員陳致中23日特別邀請父親、前總統陳水扁陪同車隊掃街，這也是陳水扁首次上街替兒子拜票。（洪浩軒攝）

2022九合一大選進入倒數，高雄前鎮、小港選區議員選戰競爭激烈，各候選人紛紛使出渾身解數最後衝刺，希望獲得選民支持，高市議員陳致中23日特別邀請父親、前總統陳水扁陪同車隊掃街，這也是陳水扁首次上街替兒子拜票。

「有回憶起14年前車掃得感覺！」陳水扁受訪時表示，他印象中前1次車掃是在2008年，他卸任總統前回到故鄉，陪同大台南地區5位立委候選人掃街拜票，最後5人全數當選，如今睽違14年再次車掃，要為陳致中站台，希望他可以順利連任。

陳水扁透露，他心情相當不安，因為4年前陳致中在黨內初選的民調是第1名，但最後只拿下第6名，且差1000票就落選，當時看開票看到差點心臟停止，這次他憂心歷史重演，相當擔心陳致中的選情，所以和中監報備後，決定在選舉最後階段陪兒子掃街拜票。

陳致中，選前最後3天，各候選人都在全力衝刺，上次選舉因為「分票效應」，最後差點落選，爸爸相當不放心，所以特別站出來陪他掃街，這也是父子2度解鎖，第1次是他當來賓上爸爸的電台節目接受訪問，這次是爸爸首度陪兒子掃街。

被媒體問及陳致中前4年在高市議會的問政表現，陳水扁表示，絕對不可能是100分，但是以自己年輕時在台北市議會擔任議員的表現來說，陳致中沒有輸他，也希望陳致中青出於藍更勝於藍，整體來說，陳致中的表現沒讓他失望。