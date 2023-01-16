桃園市長張善政與台光電代表溝通瞭解情況。（蔡明亘攝）

桃園市觀音工業區台光電子材料公司昨晚發生火警事故，出動近百名消防人員，直到今早7時許才順利撲滅火勢，這起事故也對附近空氣品質與溪流水質造成影響，桃園市長張善政今早緊急更改行程，到台光電子廠關心後續處置狀況。桃市府環保局表示，針對空汙部分將處10萬以上、500萬以下罰鍰。

桃市府消防局第三大隊昨晚9時45分獲報火警，立即到場布水線灌救，但因起火廠房是單一樓層挑高，火勢延燒速度快，一旁又有丙酮、丁酮等危險物品的倉庫，增加救災難度，消防人員不敢大意，於今凌晨0時7分控制火勢，處理殘火至今早7時45分才撲滅，所幸無人傷亡，也沒延燒到化學品倉庫。

殘火於今早7時45分撲滅，所幸無人傷亡，也沒延燒到化學品倉庫。（蔡明亘攝）

地方民代反映，因火災竄出濃濃黑煙，被風吹向下風處，部分居民聞到噁心異味都感到輕微身體不適，還有人一早起來「鼻孔裡都黑了」，要求業者後續應做好慰問附近居民工作。觀音區公所今早也送2千個活性碳口罩到里辦公室提供民眾使用。

針對火災造成空汙部分，桃市府環保局將開罰，最高500萬元罰鍰。（蔡明亘攝）

張善政表示，春節連假將至，盼所有工業區的業者，對工安要提高警覺、上緊發條，不能有任何輕忽，昨晚雖廠區內仍有部分員工，但很快就全數撤離，所幸沒造成任何傷亡。不過，火場導致附近空氣汙染，下風處居民聞到臭氣身體不適，據悉目前沒有送醫案例，仍請里長與業者持續關心他們的身體狀況。

張善政說，此廠房相當老舊，當初建造時可能符合當時的建築消防法規，但法規與時俱進，從現今角度來看已不是那麼妥當，呼籲所有業者，針對危險化學物品的存放，要以較新的消防區隔觀念，重新規畫擺設，老舊廠房須有消防因應措施，才能讓附近居民安心。

現場消防人員，將待起火廠房拆除後，確認無復燃可能才會撤離。（蔡明亘攝）

現場台光電子廠代表也說，會立刻關心下風處居民情況，不好意思造成民眾困擾，關於火場旁丙酮與丁酮的倉庫，須待復電後才能移至他處，丙酮與丁酮都是以鐵桶裝載，目前觀察不會有外漏可能。至於現場消防人員，則會等起火廠房拆除後，確認無復燃可能才會撤離。

環保局長陳世偉指出，昨晚派員於晚間11時30分到場瞭解情況，確認廠區內沒使用環保署公告的毒性化學物質，但火場產生大量濃煙，昨晚在下風處檢測，VOC含量約1.13ppm，今早觀察空氣品質監測站，確認周圍空品都是良好，至於民眾擔心燃燒臭味會造成身體不適，環保局會持續監測，請民眾放心。

陳世偉也提到，昨晚救火產生的廢水，雖業者第一時間有將閘門關閉，仍有溢流到溪流的情形，初步檢測溪流酸鹼度仍在中性範圍，也沒檢測到相關重金屬，會請業者盡快請合法清潔業者來抽取排水溝廢水。環保局後續將依違反空氣汙染防治法第32條規定開罰，將處10萬元以上、500萬元以下罰鍰。