鍾欣凌、王少偉、炎亞綸出席映後見面會。（威視提供）

賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》自上映以來，主要演員鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝、邱凱偉（Darren）、王少偉、炎亞綸等人全台戲院映後跑透透，上映首週前往高雄、台南、台中、新竹、桃園、新北與台北，半個西台灣一步一腳印到戲院與影迷相見歡，即使是小年夜和除夕完全不缺席，才短短上映一週，就已有不少影迷6、7刷。

「火寮一哥」許傑輝除夕夜和監製吳明憲偷偷計畫現身戲院，帶給影廳內準備看完電影吃年夜飯的觀眾新年超級大驚喜，讓整個影廳滿滿的尖叫與掌聲，許傑輝笑說：「除夕是所有家庭一同吃年夜飯的日子，我想藉由實際行動和除夕夜來電影院的觀眾們團聚另類圍爐，希望除夕夜除了全家人吃年夜飯的傳統習慣外，也能帶著全家大小一起進戲院，讓進電影院看《婆婆》成為今年農曆年全家大小的過年新風潮！」監製吳明憲也表示：「希望婆婆可以讓觀眾們帶著笑容與感動走出戲院，讓大家有滿滿的勇氣與力量迎接新的一年！」

此外，讓所有主演最感動的是，所到之處都有許多全家從阿公阿嬤，到孫子女，幾乎是全家族總動員進戲院支持《婆婆》，其中有一名女高中生看完馬上哭著說：「看完很想馬上回家陪媽媽。」更有女性觀眾和老公一起進戲院，看到鍾欣凌時忍不住爆哭說：「自己身為人母，亦是媳婦的雙重身分，電影看完讓我感觸良多」，講著讓鍾欣凌與黃姵嘉頓時也跟著感動落淚，黃姵嘉甚至哭到假睫毛都差點掉了。

為讓全台觀眾能夠趁著農曆春節假期，帶著長輩進戲院看《婆婆》，從小年夜（20日）開始到初二（23日），推出「媳婦揪Ta-ke（婆婆台語）、女兒揪媽媽、孫子揪阿嬤，於偕同女性長輩來看《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》電影，凡2人以上，第2位55歲以上女性長輩只要半價」的優惠活動，這幾天真的全台各戲院都湧出不少觀眾帶著自家的婆婆媽媽們進戲院看《婆婆》，讓主要演員都非常感動。