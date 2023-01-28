大陸近年因新冠肺炎疫情影響，新電影不是延期上檔就是票房慘不忍睹，今年終於迎來解封後的第一個春節，不少影迷都迫不及待衝到電影院，順勢將許多新片衝高了新票房。據當地媒體報導，截至目前為止，票房前三名分別為《滿江紅》、《流浪地球2》、《熊出沒．伴我「熊芯」》，最慘的是《冰雪與少年》，24日上映首日竟只有3人觀看。

今年大陸電影院競爭激烈，由張藝謀執導，沈騰、易烊千璽擔任雙男主角的《滿江紅》拔得頭籌，但一度傳出「幽靈場」、「偷票房」、「買票房」等疑雲，對此，《滿江紅》26日發布聲明回應，表示今年春節有許多好看的國產電影上檔，無疑是為電影市場的整體復甦注入了一劑強心針，但對於買票房等傳聞純屬無稽之談，將蒐證依法維護影片合法權益。

網上傳出今年春節大陸電影票房排行榜。（圖／翻攝自飛揚髮髻微博）

而居於第二名的是由天王劉德華、吳京主演的《流浪地球2》，不僅因為科技題材深受觀眾喜愛，更因為片中用CG還原的吳孟達身影，片商還在片尾加上「謹以此片獻給吳孟達先生」，引發熱議，導演表示是想透過這方式去緬懷吳孟達，畢竟他曾參與《流浪地球1》，很希望他續集能繼續參與演出，可惜成為遺憾。

《冰雪與少年》上映第一天在大陸只有3人觀看。（圖／翻攝自飛揚髮髻微博）

第三名是動畫片《熊出沒．伴我「熊芯」》，第四名是由梁朝偉、王一博主演的電影《無名》，相較於上述電影票房都破億，由鄧超主演、執導的《中國乒乓之絕地反擊》才上映兩天就決定撤檔，退出農曆新年戰場，延期到2月17日再次上映，講述新一代冰雪少年運動員為追逐奧運夢的《冰雪與少年》更慘，上映第一天只有3人觀賞，3天後票房還不到2700元人民幣（約12046元台幣），據知該片花了5年構思拍攝，曾在去年中美電影節獲得了「年度最佳兒童電影」和「年度新晉女演員」兩個獎項，對此，有網友認為上映時間不對，若在去年春節檔期還能搭上冬季奧運風潮，只能說是錯失良機。