昨（21日）天除夕是家家團聚圍爐吃年夜飯的日子，剛好也是藝人郁方婆婆80歲大壽，正當身為晚輩的眾人不知道該準備什麼生日禮物時，老公提議捐出壓歲錢給街友，祈求公公婆婆長樂安康，沒想到全家人到台北車站發紅包，見到一景象時，讓郁方坦言心情相當沉重，直言眼淚在眼眶直打轉。

郁方透露老公提出此建議時，孩子們也主動捐出壓歲錢共襄盛舉，因此一家人準備好200個紅包，並在紅包袋寫下祝福話語，趁著除夕夜時到台北車站，發送給需要被幫助的人，未料到現場時發現人比想像中還多，其中還有白髮蒼蒼坐著輪椅的老人家，在闔家團聚的日子餐風露宿，讓她表示看了心情很沉重，眼淚在眼眶不停打轉。

不過在發送紅包過程，郁方發現不到10分鐘內有人重覆領取，但想到能讓對方有錢看醫生，或是多吃兩餐營養的食物，便不吝嗇依舊給予對方，不過發完後仍有許多人沒拿到紅包，眼見這些人失望表情，讓孩子們頗為擔憂表示隔天要再來，對此，她強調：「不急不急，人生有很多無奈，我們盡力就好」，接著透露過程中有遇到其他年輕人來佈施食物，讓她對於這般善舉直呼好棒。

對於郁方一家人的善舉，網友紛紛留言大讚：「好棒的讓愛傳遞的方式」、「孩子們也有一顆柔軟的心，真的是最棒的身教」、「謝謝你們，讓世界變得更美好」、「一家人的暖心善舉，相信是給婆婆最棒的禮物」、「手心向下的人才是最有福氣的人」。