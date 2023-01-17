俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫元帥號」(Admiral Kuznetsov aircraft carrier)狀況相當糟糕，短期內無法整修完成，這有擔俄羅斯國家顏面。一位俄羅斯議員突發奇想，想要「購回」大陸的遼寧號航空母艦，他連新的艦名都想好了。

商業內幕(Business Insider)報導，6萬噸的庫元帥航艦在問世之後就一直相當不幸，它曾經是蘇聯海軍的驕傲，1985年下水，1988年完成，在還未成軍時，蘇聯海軍就以它為主角，拍攝宣傳片。諷刺的是，2年後的1990年蘇聯解體，蘇聯海軍沒有太多餘力經營庫元帥號，之後的幾十年，該艦經歷過多次的引擎故障、火災和各種離奇的事故。

2012 年，庫元帥在法國海岸失去動力，不得不請求拖船拖到港口。暴露了該艦的狀態相當糟糕。2014年起，庫元帥參與敘利亞的反恐作戰，是該艦成軍幾十年來的首次實戰，作戰期間，曾因攔阻系統故障遲遲無法排除，導致1架MiG-29K 戰機燃料耗盡而落海。

2017年，庫元帥號在完成反恐作戰後，返回港口進行升級，希望它能繼續服役20年。然而維護工作相當不順，2018 年，承載庫元帥的浮動船塢操作失誤而沉沒，船塢的起重機垮塌在甲板上，造成相當巨大的破洞。隨後送往摩曼斯克繼續修理，又在2019 年 12 月發生火災，造成至少一人死亡。去年12月完成第一階段工程離開船台，又發生另一起火災，損害情況不明。

烏克蘭媒體報導稱，庫茲涅佐夫元帥號目前狀況非常糟糕，既不能靠自身動力移動，也很難拖行，擔心角度不對可能會傾覆。報導稱「潛水伕發現水下第三層甲板以下的金屬結構嚴重腐蝕，艙裡全是水，設備幾乎都不能用了。」

俄羅斯議員想要向大陸買回遼寧號航空母艦，因為它曾經是未完成的俄羅斯瓦良格號。(圖/路透社)

顯然庫元帥號不太可能在 2024 年重返現役，因此有個俄羅斯國會議員提出一種新的解決方案：向中國大陸討回前蘇聯航空母艦瓦良格號，也就是如今的遼寧號。

俄羅斯遠東和北極委員會的議員謝爾蓋‧卡爾吉諾夫(Sergey Karginov)表示， 「蘇聯解體後，烏克蘭竟以幾瓶伏特加和廢金屬的價格把瓦良格號出售。鑑於目前的形勢，我提議，俄羅斯應向中國大陸購買那艘航艦，以本黨(俄羅斯自由民主黨)的創黨人為名，季里諾夫斯基號(Vladimir Zhirinovsky)，未來將成為黑海艦隊的旗艦。」

俄羅斯自由民主黨是俄羅斯的第四大在野黨，他所紀念的季里諾夫斯基在去年因新冠過世。雖然是個極右政黨，但並不是普丁的尾巴黨。也許卡爾吉諾夫是在嘲笑俄羅斯軍事衰落。