許多明星踏入演藝圈後，重心都放在經營事業上，終生大事並非首要考量，不少人因此選擇晚婚，高齡產子個案愈來愈多，像是「第一名模」林志玲在去年除夕宣布生子喜訊，讓演藝圈好友及網友紛紛獻上祝福，但也有許多女藝人因為高齡產子吃盡苦頭，甚至是拿性命在拚，讓人不禁讚嘆母愛的偉大。

汪小菲和大S因家務事鬧得滿城風雲，當時對S媽撂下狠話「你女兒出的了家門嗎？非讓我把話說絕了？」讓網友瘋猜「懷上第三胎」，S媽則以大S高齡加上身體難負荷駁斥傳聞，其實患有癲癇病史的大S，懷胎生子都是拿性命在拚，像是生第二胎時，嚴重宮縮加上對止痛藥物過敏，導致生產過程出現短暫缺氧、昏迷等症狀，一度被送到加護病房，原本放話不再生的她，2018年意外懷上第三胎，不過胚胎發育不全，無法偵測到心跳，在醫師建議下終止懷孕。

大S生第二胎出現短暫缺氧、昏迷等症狀，一度被送到加護病房。(圖/中時資料照)

徐若瑄孕期超過4個月時間，都處於臥床安胎狀態。（圖／中時資料照）

徐若瑄40歲懷上兒子Dalton，未料才傳出喜訊沒多久，就診斷出胎位低加上子宮頸閉鎖不全，導致孕期超過4個月，都處於臥床安胎狀態，讓她躺到雙腳肌肉萎縮，喪失站立功能，直到產後靠著復健才重新站起來，此外，為了保住兒子，打了300多針安胎，臀部打到找不到可扎針的地方，甚至在生產前48小時，還得停打蛋白S的針，好在最後順利產子，當時她提到若兒子未在預期時間內出生，自己恐面臨大量出血死亡的風險。

林青霞生二女兒時一度難產。(圖/中時資料照)

影壇巨星林青霞縱橫演藝圈多年，拍過的電影及電視劇無數，演出《東方不敗》系列將事業攀向巔峰，更被譽為「永遠的東方不敗」，1994年嫁給香港富商邢李㷧後，告別影壇將重心放在家庭上，於42歲懷上大女兒邢愛林，由於當時已經是高齡產婦，為了順利誕下女兒，以全身麻醉進行剖腹產，沒想到47歲再度懷上二女兒邢言愛，分娩時一度發生難產狀況，在鬼門關走一遭的她，最後驚險度過難關，順利生下次女。