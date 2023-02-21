拜登如何密訪基輔？

美國總統拜登20日閃電到訪烏克蘭，美媒報導，拜登並未搭乘「空軍一號」，而是乘坐在國內飛行時使用的美國空軍C-32專機，抵達基輔後，拜登也未搭乘總統豪華房車，而是乘坐白色休旅車，官員也攜帶「核足球」手提包，此趟基輔行一共耗時23小時。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，除了駐守美國駐基輔大使館的一支海軍陸戰隊外，美國在烏克蘭並沒有軍事基地及其他軍事人員，讓美國總統在戰時進入烏克蘭的計畫變得相當複雜。

拜登基輔行沒搭空軍一號總統專機，改搭美國空軍C-32專機。圖為他的專機20日飛抵波蘭華沙的軍事基地。（圖／美聯社）

■拜登沒搭空軍一號 改搭美國空軍C-32專機 「核足球」隨行

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨（20）日表示，拜登訪基輔的計畫籌畫了數月，不過拜登直到17日才真正點頭出訪。

報導指出，這趟基輔行保密到家，由少數高階幕僚籌畫，拜登於19日清晨3時30分登上專機，不過他沒有搭乘體型大又華麗的空軍一號總統專機，而是使用美國空軍C-32專機，這是一架改裝的波音757客機，主要在美國境內不同小機場間轉乘使用。「空軍一號」（Air Force One）其實是美國總統專機的呼號，目前最常使用的是2架VC-25A飛機，不過拜登此趟秘訪基輔並未使用「空軍一號」呼號，而是改用「SAM060」呼號，代表特殊空中任務。

白宮記者團並未被通知拜登將訪基輔，當時白宮公布的拜登官方行程是20日晚間7時啟程前往波蘭，沒有人知道拜登周日已經不在華府。

拜登結束基輔快閃行後，20日搭乘火車離開烏克蘭。圖為他在車廂上的畫面。（圖／路透社）

除了維安的特勤局幹員外，拜登此行只帶上蘇利文、白宮副幕僚長狄倫（Jen O'Malley Dillon）及私人助理陶瑪西尼（Annie Tomasini）等3名高官，軍事幕僚帶著「核足球」（nuclear football）隨行，另外還有一支醫療團隊及1名白宮官方攝影師。

拜登出訪時通常會有13位白宮記者隨行，但此行只帶上1名文字記者及1名攝影記者，他們上機前就被要求交出電子設備並關機，另外各大媒體駐基輔記者20日一早也被召集至某基輔市中心飯店，一直到拜登即將抵達前不久，他們才被告知拜登將來訪。

美國空軍C-32專機於美東時間19日清晨4時15分從安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛，機上遮光板全拉下。

拜登20日從波蘭搭乘火車抵達基輔。（圖／路透社）

專機後續飛抵德國美軍基地加油，再次起飛前往波蘭東南部熱舒夫（Rzeszow）時，專機已關閉應答機。之後拜登在熱舒夫轉搭火車，10小時後於當地時間20日上午8時抵達基輔。

拜登20日快閃基輔。

■拜登抵基輔沒坐總統豪華座車 搭白色SUV

美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）前來迎接拜登，之後拜登搭乘座車前往烏克蘭總統官邸馬林斯基宮（Mariinsky Palace）。值得注意的是，拜登抵達基輔後並未搭乘總統豪華房車，而是乘坐白色休旅車。

拜登20日旋風訪基輔，澤倫斯基在總統官邸馬林斯基宮（Mariinsky Palace）接待他。（圖／路透社、烏克蘭總統府提供）

此時拜登已經抵達基輔的消息仍未曝光，不過基輔主要大街及中心無預警封閉，讓當地人相當納悶，後續基輔居民陸續在網路上分享長長車隊駛過的畫面，成為拜登抵烏的第一個線索。

基輔時間20日中午11時34分過後，拜登與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一同步行走向聖麥可教堂（St. Michael's Church），直到這時，拜登訪問基輔的消息才正式曝光，這也是全世界拍到他在基輔的第一張照片。

拜登20日快閃基輔，公開擁抱澤倫斯基。（圖／路透社、烏克蘭總統府提供）

拜登結束23小時快閃基輔行前，先短暫停留美國駐烏克蘭大使館，之後再搭上火車返回波蘭，他搭乘的火車有木製車廂、餐桌及真皮沙發，窗簾全部拉下。

他在基輔期間，美軍E-3空中預警機及RC-135W電子偵察機全程從波蘭領空監控基輔。

20日結束基輔快閃行後，拜登搭乘火車離開，他此行只帶上白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan，上圖左）等3高官。（圖／路透社）

■拜登只想去基輔 不擔心自己安危

CNN引述消息人士指出，此趟烏克蘭行，幕僚提供基輔以外等多個選項，但拜登從未認真考慮過其他地點，「如果他要去烏克蘭，他想去基輔。」

消息人士也透露，籌畫數月來，拜登對此行風險只表達過一次擔憂，而且不是擔心自己的安危，而是擔憂危及他人，官員們則是非常擔心他的安全問題，因此制定了好幾個緊急安全方案。