高雄24歲謝姓女騎士日前騎車返家，途中與汽車擦撞，謝女人車倒地，身上多處擦挫傷，而機車則滑行至一旁，插在路邊停等休旅車底。警方獲報到場，先將謝女送醫，機車卡在車底拉不出來，此時員警靈機一動，向附近車行借千斤頂，將休旅車抬起，順利把機車拉出。休旅車主賴姓男子見狀也豎起大拇指，感謝員警神救援。

機車擦撞後滑行一旁，插進路邊休旅車底，員警利用千斤頂順利將機車拉出。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

25日晚間7時許，謝女騎車行經前金區中華三路慢車道，疑當下恍神，未注意前方車況，與前方的轎車發生擦撞，謝女人車倒地，身上多處擦挫傷，而機車則滑行一旁，車頭插在停在停車格中的休旅車車底。

新興分局自強路派出所獲報，立即派遣員警到場處理，將謝女送往醫院救治，所幸無大礙；同時擔心夜晚視線不佳，開啟警示燈指揮交通，避免造成二次撞擊。然而因機車卡在車底，員警第一時間拉不出來，靈機一動到附近找車行，經過一番努力下，順利把車抬起，將機車拉出車底。

當下休旅車主賴姓男子見自己愛車無辜遭波及，但是看到員警積極用千斤頂救援下，難掩感動之情，當機車拉出後，也向員警豎起大拇指，對於員警神救援表示感謝。