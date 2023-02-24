美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）自2021年大方認愛饒舌歌手A$AP Rocky（速可達硬漢），並在2022年5月生下兩人第一個寶寶，還不到一年，竟在台灣時間13日的超級盃「中場秀」的表演上，大方公開自己懷上二寶的孕肚，讓台下粉絲尖叫聲四起。而近日有媒體爆料，雷哈娜疑似將與A$AP Rocky舉辦婚禮而推遲了新專輯的發布會，再度引起網友們關注。

根據外媒報導，目前身懷六甲的蕾哈娜與男友A$AP Rocky計畫即將在位於加勒比海的巴貝多，舉辦兩人的頂級世紀婚禮，報導中還指稱蕾哈娜為了能專注在婚禮上，特別延遲了原本即將公開的新專輯發布會。消息一出後再度讓粉絲又驚又喜，但網友也忍不住表示「等她新歌等到天荒地老」、「有錢就是任性」、「原本以為有新歌可以聽了，看來又得等了」。

事實上，蕾哈娜在2021年與認識10年的好友A$AP Rocky公開戀情，並在2022年5月迎來兩人的第一個孩子，儘管她在懷孕期間男方頻頻傳出偷吃、持有致命武器遭警方逮捕等負面消息，但蕾哈娜仍陪在他的身邊，感情相當堅定。而她在生產完2、3月後就火速復出，已讓粉絲們驚豔不已，沒想到在超級盃表演上，她以一襲亮紅色的皮衣造型現身帶來一連串演出，在表演過程中還宣布懷孕喜訊，令所有人又驚又喜。