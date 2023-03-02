高通這些全新參考設計將數據機、收發器和射頻前端都整合在單一小巧的電路板上，讓製造商能快速且具成本效益地將全新Snapdragon數據機射頻系統的功能納入新產品中，推動5G普及於廣泛的終端裝置。Snapdragon X75和X72 5G參考設計同時支援6 GHz以下和毫米波頻段，Snapdragon X35 5G參考設計則是首個支援5G NR-Light(3GPP Release 17 RedCap；RedCap即Reduced Capability，降低能力)的參考設計。

高通技術公司產品管理副總裁Gautam Sheoran表示，M.2和LGA參考設計的推出，進一步展現了高通致力於透過最及時、成本最佳化的方式，將高通具備最大效能的數據機射頻解決方案提供給整個生態系，以將5G技術推向智慧型手機以外的新一代智慧連網裝置。高通藉由提供客戶獲全球認證的頂級參考設計，以縮短部署時間，降低設計複雜性，並實現將5G擴展到所有類型的裝置上。

高通Snapdragon X75、X72和X35 5G M.2與LGA參考設計正向客戶送樣，相關解決方案預計將於2023年下半年商用上市。