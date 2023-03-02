英國媒體報導，英王要求次子薩賽克斯公爵夫婦遷出位於溫莎堡附近的浮若閣摩爾小別墅，屋內的家具已開始陸續運往美國加州。這是哈利與梅根在英國唯一的住所，據悉兩人對於父王此一決定備感錯愕，而且查爾斯三世在哈利自傳《備胎》出版僅僅24小時之後就決定此事。

《每日郵報》1日報導，英王查爾斯三世（Charles III）最初給次子夫婦哈利與梅根「幾個星期」的時間遷出浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）。不過，據哈利夫婦的友人透露，「現在他們至少可以等到加冕典禮過後再遷出」。查爾斯三世的加冕典禮預計今年5月6日在倫敦舉行。

英王要求兩人遷出浮若閣摩爾小別墅的消息曝光之際，人在洛杉磯的哈利與梅根恰巧外出吃晚餐。

浮若閣摩爾小別墅在溫莎堡以南大約800公尺處，這是哈利王子的祖母、已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）2018年送給哈利與梅根的結婚禮物。直到哈梅脫離王世、遷居美國加州之前，這裡一直是他們的住所。去年（2022年）9月女王駕崩，哈梅返英奔喪時也落腳此處。

位於溫莎堡附近的浮若閣摩爾小別墅是英國哈利王子與妻子梅根在英國唯一的住所。（資料照／英國新聞聯合社／路透社）

哈利與梅根夫婦已開始規劃把小別墅內的物品運往加州，包括一只椅凳、一把躺椅。

內幕人士向與哈利梅根交好的王室記者史柯比（Omid Scobie）透露：「感覺上此事已成定局，有若殘忍的處罰，這像是（王室家庭）要他們永遠退出。」

史柯比說，王室家庭至少有2名成員對於此決定大表震驚，但他姑隱其名。不過，眾所周知，薩塞克斯公爵夫婦與碧翠絲公主（Princess Beatrice）、尤金妮公主（Prince Eugenie）兩姊妹感情很好。兩位公主的父親是哈利的叔叔安德魯王子。

據英國《太陽報》報導，在哈利王子自傳《備胎》（Spare）出版之後幾天，白金漢宮就對身為薩塞克斯公爵與公爵夫人的哈利與梅根頒布了遷出小別墅的通知。報導還指，白金漢宮想讓安德魯王子搬進這座別墅，而且別墅鑰匙可能已於上個星期交給了安德魯，據稱安德魯回絕此事。但無論如何，哈利與梅根恐怕不得不遷出別墅。