好萊塢淫魔製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）過去曾製作過許多經典大片，在美國影視界佔有相當重要地位，但2017年爆出他濫用職權性侵多名女性，其中包含不少女星及女性製片人，因此在美國掀起「metoo」風暴，遭紐約州最高法院判刑23年。近期加州法院再度審理包含4名女性對哈維溫斯坦的性侵指控，因此他再被判刑16年，沒想到哈維溫斯坦竟回1句話讓全場傻眼。

現年70歲的好萊塢知名製片人哈維溫斯坦，2017年起就遭多名女星及製作人指控他濫用職權性侵得逞，2020年被紐約州最高法院以兩項性侵罪判刑23年，近期又在第二次性侵審判中的七項指控中成立三項罪名，最後判刑16年，一共加總刑期為39年，足以讓他終生監禁。而此次加州法院再度開庭，審理4名女性指控哈維溫斯坦在2004年到2013年間的兩項強姦罪及五項性侵罪，但哈維溫斯坦仍辯稱自己「無罪」，傲慢態度讓全場傻眼。

事實上，案件審理至今哈維溫斯坦的態度始終認為自己無罪，先前他便曾透過發言人對外表示「很感激陪審團花了時間審議這些指控，他準備繼續為自己的清白而戰」。但在案件審理過程中，有檢察官向陪審團揭露，哈維溫斯坦1999年時下體曾經感染「佛尼爾氏壞死症」動過手術，因此檢察官認為其手術後疤痕相當明顯，且他的睪丸因感染而與一般人是懸垂於大腿內側的位置不同，而多名受害者也曾對此形容過，法院才因此認定他性侵罪名。

Disgraced Hollywood mogul Harvey Weinstein sentenced to 16 more years for rape and sexual assault chargeshttps://t.co/keLjvecFSn — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 23, 2023

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