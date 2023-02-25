黃小柔雖然骨子裡很叛逆，但相當尊重老公的意見。（粘耿豪攝）

黃小柔坦言婚姻有時需要靠演技維持。（粘耿豪攝）

黃小柔（右）與大12歲的老公即便有3個小孩，仍經常約會，感情甜蜜。（摘自臉書）

黃小柔一家五口幸福和樂。（摘自臉書）

41歲黃小柔日前推出第3本新書《人生順利需要設計，偶爾也要靠演技：黃小柔女人柔性覺醒的20堂課》，她與大一輪的老公王睿婚姻邁入第10年，育有1女2子，夫妻間生完小孩才開始磨合，笑說靠「演技」解除婚姻危機。

黃小柔表示生完第3胎的半年左右，曾跑出去玩樂，喝醉到半夜2、3點才返家，開門見老公一臉不悅，竟失控嗆對方「你這什麼臉啊」，還拿鞋子丟他，氣得老公離家出走3天，完全失聯，她擔心到還問媽媽自己會不會「被離婚」。

她回憶當下心情很著急，狂傳訊息認錯道歉，最後邊哭邊說「這個家不能沒有你，我真心為我的錯，跟你鄭重道歉」，老公才終於氣消回家，黃小柔笑說：「差點寫悔過書。」事後有抱怨老公怎能拋妻棄子嗎？她吐出一句金句：「翻舊帳是踩斷婚姻理智線的其中一項。」

叛逆的黃小柔說這10年婚姻中，她懂得「應對進退」，即便與老公有大小爭執，絕不輕易脫口說出「離婚」2字，「講了就收不回來了。」強調可以營造成快離婚，但千萬不要講出來。至於婚姻該如何保鮮，她說：「不斷創造新的話題，不要聊家庭瑣碎的事，免得變成真的老夫老妻了。」透露夫妻倆現在還經常約會，日前剛從東京旅遊回來。

她曾在臉書哀嚎3個小孩學費超貴，受訪時表示2個小孩讀雙語幼稚園，1年學費約30萬，開玩笑形容：「小孩就是柏金包，不知道會不會升值。」所幸8歲老大現在讀公立小學，一學期5千元，相較之下，直說「好親民」。黃小柔說家裡目前每月開銷約40萬，小孩學費就占3分之1。不過，夫妻現在唯一幫小孩存的是保險，「我有跟小孩說18歲之後，你們就要靠自己。」

黃小柔的新書將於3月5日下午2點在城邦書房 （台北市民生東路二段141號8樓；捷運行天宮站 2 號出口）舉辦簽書會。

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