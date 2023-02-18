56歲港星周海媚昔是當紅花旦，因在馬景濤版的《倚天屠龍記》中飾演周芷若一角爆紅，被譽為「最美周芷若」，出道多年仍維持凍齡美貌，是演藝圈著名不老女神，不過近來頻被指老了、變殘，讓她不堪其擾退出微博，近日，她分享拍攝電影《大漢軍魂》的花絮，古裝打扮依舊氣質出眾，重回顏值巔峰。

周海媚在《大漢軍魂》中飾演漢朝的公主，和親到月氏國，做了一國太后，但最後為了援助漢朝將軍，不惜以身殉國，她在劇中剛柔並濟，將角色的嬌美動人完美呈現，氣質出眾讓人印象深刻。

周海媚曬出拍《大漢軍魂》花絮影片。（圖／取自周海媚抖音）

而在花絮中也可看到她保養得宜，皮膚緊緻狀態極佳，完全看不出年紀，讓網友都大讚「女神依舊是女神，天然美女時間再久依舊是美女」、「周海媚穿古裝真的很美」、「笑起來還是那麼美」。

周海媚之前被指皺紋盡現、滿口黃牙。（圖／取自微博）

周海媚被指不敵歲月發福。（圖／取自微博）

其實周海媚近年來頻被指皺紋盡現還滿口黃牙，還被酸變老又腫，不過她大方看待年齡漸長一事，認為沒有什麼好害怕的，年齡只是一個數字，心態才是最重要的。她認為有皺紋就有皺紋，「怎麼了？那我就不活了？」她覺得打針打到臉都變形，就不是自己了，「我喜歡自然一點，順其自然是最好的。」