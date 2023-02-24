旅居澳洲45歲江小姐長期吃瀉藥解便，更面臨裝人工肛門窘境，她回台求診台中慈濟醫院，醫生檢查後驚訝說「沒看過把自己腸子逼得這麼緊」。原來是病人為易焦慮個性造成，最後以腹腔鏡切除大部份大腸，家人看見切除的腸子緊縮成一團，才理解江小姐多年來並非無病呻吟。

江小姐長期靠吃瀉藥解便，藥量越吃越多，後來還伴隨腸痙攣，甚至嚴重到經常腹痛暈倒送急診，在澳洲求醫無數，甚至面臨裝人工肛門窘境，在群醫束手無策，讓她對人生絕望，江小姐無奈說，「回台灣已是最後一個希望了。」

大腸直腸外科主任邱建銘從大腸攝影檢查發現，江小姐腸子繃得非常緊。這類典型情緒影響腸道病例，臨床不算少，但仍驚訝「沒看過把自己腸子逼得這麼緊。」邱建銘問診得知病人易焦慮個性以及澳洲生活與求診的坎坷，才確認需要手術解決。

邱建銘保留江小姐一小段升結腸，以腹腔鏡切除大部份大腸，再吻合升結腸與乙狀結腸，減少術後嚴重腹瀉或夜間滲便，也減緩嚴重便秘。家人看見切除的腸子緊縮成一團，才理解她多年來的痛苦，並非無病呻吟。

江小姐出院後，仍因腸痙攣反覆進出醫院，邱建銘不斷開導要與腸道「和平共處」才能雙贏。歷經3個月努力，江小姐終於穩定腸道，順利回到澳洲。邱建銘強調，臨床真正需要切除大腸的便秘病人約僅1成，病因大多與自律神經失調、情緒壓力有高度相關，最有效解方是「別用大腦跟腸子打架」！