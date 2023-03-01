彰化縣政府為鼓勵民眾癌症篩檢，延續去年「健康振興劵」活動，1日辦理「脫口罩疫情OUT 六癌篩檢到到到 身體健康勇勇勇 一項一百送送送」宣導。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為鼓勵民眾癌症篩檢，延續去年「健康振興劵」活動，1日辦理「脫口罩疫情OUT 六癌篩檢到到到 身體健康勇勇勇 一項一百送送送」宣導。（吳敏菁攝）

彰化推動萬人健檢20年，大前年起受疫情影響，數據統計，4項癌症及Ｃ型肝炎等篩檢率較疫情前下降20至40％，為彌補大幅減少篩檢量，彰化縣政府去年推動健康禮券，參加癌篩就送禮券，相較全國篩檢量還逆勢成長，隨著疫情趨緩，今年再加碼，除了免費提供子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌、ＢC型肝炎，再新增提供肺癌篩檢，每完成一項送100元健康券，最高可領600元。

彰化縣政府為鼓勵民眾癌症篩檢，延續去年「健康振興劵」活動，1日辦理「脫口罩疫情OUT 六癌篩檢到到到 身體健康勇勇勇 一項一百送送送」宣導。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為鼓勵民眾癌症篩檢，延續去年「健康振興劵」活動，1日辦理「脫口罩疫情OUT 六癌篩檢到到到 身體健康勇勇勇 一項一百送送送」宣導，縣長王惠美呼籲大家後疫情時代除經濟開始復甦外，也要記得定期癌症篩檢，讓癌症篩檢量能回復至疫情流行前，早期發現、早期治療，永保健康。

彰化縣政府為鼓勵民眾癌症篩檢，延續去年「健康振興劵」活動，1日辦理「脫口罩疫情OUT 六癌篩檢到到到 身體健康勇勇勇 一項一百送送送」宣導。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

王惠美指出，早期發現、早期治療，只要設籍在彰化縣，符合國民健康署免費提供的子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌、肺癌及B、C型肝炎篩檢資格者，2023年1月1日至9月30日到彰化縣內28家醫院、128家診所、27家衛生所及設站篩檢現場，每完成1項篩檢者，就送100元健康禮券，最多可領600元健康禮券。目標訂於30萬人。

彰化縣政府為鼓勵民眾癌症篩檢，延續去年「健康振興劵」活動，1日辦理「脫口罩疫情OUT 六癌篩檢到到到 身體健康勇勇勇 一項一百送送送」宣導。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

根據國民健康署統計，台灣2021年四癌篩檢量389萬人，較2020年、2019年455萬6000人和508萬人，共減少14.6％和23.4％，彰化縣2021年彰化縣癌症篩檢總量相較2020年降低13.2％，但2022年縣府辦理「做癌症篩檢送健康振興劵」活動，每做一項癌症篩檢就送100元健康禮券，4項癌症（乳癌、大腸癌、子宮頸癌及口腔癌，篩檢量23萬9千多人較2021年21萬7000人，還提高10％，特別是大腸癌篩檢的糞便潛血檢查篩檢人數甚至高於2019年的篩檢人數。

王惠美指出，今年4至9月還會有萬人健檢活動，每晚半年到1年才檢查出來病症，恢復率就低20％，提醒大家記得來檢查。另外，縣府也推出跑完3公里可以兌換超商咖啡一杯，鼓舞多運動健身。

彰化縣醫師公會理事長廖慶隆分享嬸嬸及早去做肺癌篩檢健康檢查，及時救回一命，連醫生看了都說，好在有及時發現，只要差半年，後果就無法想像，彰化縣每完成一項篩檢，就送100元健康禮券，是一個鼓勵、一個提醒，讓大家過得更健康快樂。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，新冠疫情讓多數國家癌症篩檢都暫時停止，雖減少傳播，對未來可能增加癌症死亡率的負擔。今年啟動篩檢，感謝醫師公會、診所協會、醫檢師公會及各醫療院所全力支持，預估可再次提升5癌及BC肝炎的篩檢率5至10％，讓民眾健康回復到疫情前之水準，甚至更好。