台灣人口結構快速老化，泌尿道問題的發生率因而提高，其中「夜尿症」是很容易被忽略的疾病，據統計，台灣40歲以上成人夜尿症盛行率達40%，推估台灣目前至少有450萬人飽受夜間多尿困擾而不自知。醫師表示，夜間多尿與身體機能有關，「年齡」是首要的危險因子，此外，罹患高血壓、糖尿病、肥胖問題、心血管疾病的人也是高危險族群。

依國際尿失禁防治協會定義，夜尿是「因尿意強烈致睡眠中斷而醒來，一晚至少2次。」台灣泌尿科醫學會秘書長王弘仁表示，夜間多尿成因眾多，包括膀胱儲尿的能力變差、慢性疾病、睡眠或情緒問題。根據臨床觀察，最大宗的原因則來自荷爾蒙分泌不足，一般人晚上睡覺時，腦下垂體會分泌抗利尿激素，使得尿量減少、尿液濃縮，隨著年紀增加，腦下垂體能力會逐漸退化，使得抗利尿激素分泌不足，導致夜間尿量太多，不得不頻繁起身如廁，使人無法一夜好眠。

夜間多尿會危害身心健康。台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚表示，生理上提高罹患心血關疾病風險，心理上易帶來疼痛、沮喪、焦慮及認知、記憶等缺陷問題。研究也發現，超過75%有夜尿問題的人同時有糖尿病、高血壓、神經性疾病、心血管疾病等疾病在身。

哪些人要特別留意夜尿問題？廖俊厚表示，由於夜間多尿與身體機能有關，「年齡」是首要的危險因子，研究顯示，男性超過50歲，至少每4人就有1人有夜尿問題，且每增長10歲，盛行率就增加一倍。此外，罹患高血壓、糖尿病、肥胖問題、心血管疾病的患者也是高危險族群。

王弘仁表示，夜尿問題雖不致死，卻是身體出問題、大腦功能失常的前哨站，因此要特別留意並儘速就醫，若經評估，主因為腦下垂體失常導致抗利尿激素分泌不足，只需調節荷爾蒙即可改善夜尿困擾。