台灣奧迪持續拓展升級全台通路服務，繼去年底Audi北台中展示中心開幕後，今年第一季即攜手北部經銷商夥伴奧迪北區，將原Audi南港服務據點拓展升級為Audi南港展示暨服務中心，除硬體升級，餐飲供應規格也拉高，導入星巴克咖啡進駐。

台灣奧迪總裁安薩瑞表示，台灣奧迪於今年導入全新據點餐飲服務標準，結合星巴克咖啡服務（We Proudly Serve Starbucks）和精緻餐點，經銷商服務同仁皆換上新制服，服務流程持續進化，未來將陸續拓展至全台據點。

此外，安薩瑞指出，南港據點也首度導入「NEXUS數位迎賓專區」及「Audi Host禮賓大使」的Audi Progressive Retail Concept設計概念，由展示與說明品牌資訊深入了解顧客需求，再為顧客提供最符合需求的適切服務，強調以客戶體驗為中心的品牌堅持。

台灣奧迪總裁安薩瑞表示，多年來，Audi南港服務中心一直為客戶與車主提供優質的維修和保養服務，隨著客戶需求增加，我們與經銷商夥伴奧迪北區攜手，為Audi 南港帶來新車展示暨服務中心的全新面貌。除硬體方面更新升級，更導入Audi Progressive Retail Concept 設計概念，提供從全新迎賓流程至精緻據點餐飲標準，全方位的優化升級，創造以人為本的品牌體驗。

台灣奧迪進一步說明，「NEXUS數位迎賓專區」由全新的設計和數位工具共築而成，輕鬆自在的洽詢空間能減少傳統服務的距離感，同時也能傳達最新品牌溝通訊息。「Audi Host禮賓大使」則以深入淺出的方式導覽品牌最新資訊，專注了解及分析客戶來訪想望，確保每位造訪者能被引導至最貼近需求的服務區域，得到最佳品牌體驗。

為配合品牌積極拓展電動車市場，Audi南港展示中心亦規劃第11座Audi極速充電站，最高可提供180kW充電效率，同樣開放給適用CCS1充電規格的車主使用，將於今年第二季啟用。