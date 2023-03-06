國防部將要修改「全民防衛動員準備法」，將來只要年滿16歲的高中生，不論男女都得被造冊納管，一旦動員時期雖然不會到前線作戰，但需要在後勤支援，消息一出引發教育界和家長反彈，擔心學生也會被拉上戰場當炮灰，這是台灣60年來從未有過的草木皆兵緊張氣氛。兩岸不能和平交流相處，卻演變至今劍拔弩張，連學生也都將遭殃，涉世未深、人生芳華尚未開始的慘綠少年難道真會戰死沙場嗎？

台灣執政者屢屢宣傳「台美關係史上最好」，背後卻有另一個深層而令人擔憂的意義，那就是台灣甚麼都得聽美國的指令，一再配合美國要求，將台灣裝備成彈藥庫、地雷島，還將役男服役期限拉長，現在還要將年輕男女學生都拉入戰爭後備補給人力，種種瘋狂行徑讓年輕人匪夷所思，台灣已經到了需要娃娃兵來保家衛國的年代嗎？讓10幾歲的小孩上戰場補給是多麼可悲，對懷胎十月才生下，含辛茹苦撫養長大孩子的母親們，何其殘忍。

目前全世界除了動亂頻繁，或低度發展的部分非洲國家才有出現娃娃兵外，其他國家並不允許這樣的情況發生，但台灣為什麼要16歲的男女學生都造冊準備上戰場後勤？是隨時可以拉上戰場當砲灰嗎？真是令人匪夷所思。

現在的執政者，使得台海兩岸就逐漸失去互信，為了贏得政權不惜挑起兩岸矛盾關係，製造緊張對立、惡意曲解兩岸交流活動，在政治上完全偏向美國、倚賴美國的武器保護，到了越玩越過火終於引起大陸對台灣要走向獨立的疑慮，台灣的政客們明知台海兩岸現狀，是內戰的延伸，分裂的民族期盼統一是民族的宿命，任何形式的分裂，勢必招來戰爭。

台灣與大陸的關係應重於一切，兩岸關係處理不好，台灣方方面面勢必招受影響，甚至可能迎來戰爭，台灣的執政黨把兵役延長一年，推動「全民防衛動員準備法」，一步一步走向準備與大陸一戰的決心，然大陸是台灣面積的60倍，人口數是台灣的40倍，軍事科技均優於台灣，就是把台灣2300萬人民全投入戰場，都未必能守住台灣，戰爭一爆發，台灣只有成為廢墟一途。

兩岸形勢的對比，台灣的政客們應心知肚明，為何還把台灣帶向戰爭，台灣的政客們果真愛台灣，先以自身為榜樣，把自己與自己的兒女組成先鋒隊，戰爭爆發時站在最前線，與大陸解放軍打的你死我活，並誓言絕不逃往外國，有這樣的豪氣，才真正愛台灣。不是那些口口聲聲以愛台灣為藉口，而實際上在追求權位，以百姓為芻狗，不惜犧牲他人以成就自己，一危險便逃往外國，現在更連高中生也想把他們推向戰場，其心可誅。

台灣的母親們忍心將懷胎十月生下的孩子，含辛茹苦養大十多歲時，卻被送往戰場嗎？ 應把內心的痛苦與無奈化為力量，勇敢的站出來，跟我們一起努力，阻止兩岸可能爆發的戰爭，不要讓台灣的政客們，把台灣變成一片廢墟。縱使國防部說明這些學生不會上戰場，但他們在後勤補給，早就已經被列為轟炸目標以切斷補給，怎麼可能會安全。如果台灣將這些十幾歲的小孩列為戰爭動員時期的後勤兵，國際上會怎麼看待台灣？說明台灣是戰亂地區，已是窮途末路。

學生上戰場的疑慮不應該成真，兩岸真的必須坐下來好好談，一昧當美國棋子為美國而戰是沒有前途，也得不到同情的。烏克蘭被美國利用至今仍是孤軍奮戰死傷無數，台灣沒必要成為美國與中國衝突的犧牲品，家長與年輕學子們應該覺醒，應勇敢站出來推動兩岸展開「和平談判公投」，台灣才有和平發展的未來。（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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