為推廣寵物保險觀念，北市舉辦「浪愛有保庇」活動，凡在台北市動物之家認養毛孩的飼主，不限認養時間，在今年完成寵物保險，即可申請，每隻毛孩限領1份。動保處表示，申請日期截至6月1日止，首波推出120份，數量有限，送完為止。

動保處表示，去年終止台北市動物之家認養犬貓保險專案，為了持續推廣寵物保險觀念，於去年11月舉辦「浪愛有保庇」活動，透過獎勵，鼓勵飼主投保，3個月就有92位飼主申請並獲得1500元禮券。

飼主戴小姐為在台北市動物之家認養狗狗「暮暮」投保，獲得1500元禮券獎勵，她表示，在認養時曾評估可能視力異常，擔心未來無法負荷龐大醫療費用，發現有專為混種犬設計的保單，保險項目完善且費用划算，就決定幫毛孩投保。

動保處補充，毛孩是家中的一份子，有市售的寵物保險商品可投保，飼主可為毛孩做好照護規畫，除了可得到完善醫療照護，也能減輕未來就醫負擔，「浪愛有保庇」活動即日可上網登記，民眾也可攜帶資料至動物之家中繼園區臨櫃申請。