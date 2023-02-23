不孕症權威、茂盛醫院院長李茂盛指出，因陰道痙攣無法和另一半有正常性生活的患者，只能求助試管嬰兒完成傳宗接代的使命。（馮惠宜攝）

女性因陰道痙攣無法和另一半有正常性生活造成不孕，透過人工生殖：精、卵體外受精，也能擁有愛的結晶。（茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

夫妻間無性還能愛嗎？一名39歲婦人因陰道痙攣，只要有異物要進入陰道就肌肉痙攣、疼痛不已，和先生結婚一年多始終無法「結合」，體貼的老公最後陪她接受試管嬰兒療程，終於成功懷孕，治療期間無論取卵、植入胚胎老公一路相陪，讓醫師直讚「絕對是真愛！」

不孕症權威、茂盛醫院院長李茂盛指出，造成不孕的原因有很多，臨床上偶爾會遇到女方因陰道痙攣無法和另一半有正常性生活，只好透過人工生殖或試管嬰兒完成傳宗接代的使命，其中有部分患者在過程中透過醫師將處女膜破口後，有機會改善陰道痙攣症狀，享受男女間的魚水之歡。

茂盛醫院執行長李俊逸曾遇過一名39歲的患者，因陰道痙攣，只要有異物接近陰道就肌肉攣縮疼痛不已，和先生結婚一年也因此無法有愛的結晶，倆人經商量後到醫院接受試管療程，因為女方連使用鴨嘴器都喊痛，進行陰道超音波檢查、兩次取卵、植入胚胎等療程全部都自費用鎮靜麻醉、進手術室完成。

李俊逸也說，接受不孕症治療，家人的支持很重要，這位太太很幸運是一次植入就成功懷孕，而所有過程中先生一路相陪、體貼的照顧、真情流露也讓醫護人員都感受到他對妻子滿滿的愛意。

茂盛醫院婦產科醫師林于翔指出，陰道痙攣是女性無法人道的一種疾病，患者在陰道性交或與其他物品（棉條、鴨嘴器）接合時，會出現不隨意的肌肉痙攣，致使有關過程難以繼續進行。

林于翔說，該病症又發原發性與續發性，原發性患者完全無性經驗，臨床上偶有遇到患者婚後因此不能人道求助與醫師，他印象中有一個患者婚後因此無法傳宗接代，其母帶女兒來就醫，甚至求醫師給予鎮靜或麻醉讓其夫可以順利做人，因仍有違倫理，他也予以拒絕，也建議他們先接受心理治療。