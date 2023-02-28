資深歌手林淑容因為音質近似「帽子歌后」鳳飛飛，故有「影子歌后」封號，30多年前與羅時豐合唱經典對唱情歌《無言的結局》，演藝事業再攀巔峰，淡出螢光幕許久的她，近來與羅時豐合體開唱再次重返舞台，只見62歲的她身材依舊火辣，讓所有人直呼不敢相信。

羅時豐昨(27日)於臉書曬出與舞群的合照，只見眾人對著鏡頭擺出燦笑，欣喜表情全寫在臉上，而他身邊站著穿著斜肩連身禮服的女子，只見是有「影子歌后」封號的林淑容，即便已經62歲，依舊維持火辣身材，膚質狀況看起來頗佳，絲毫不見歲月在臉上留下痕跡，對此，羅時豐表示：「跟淑容姐已三年沒有合體，她依舊寶刀未老！我稍微生鏽⋯嘿嘿⋯但我又磨利了」，不忘強調對方是「生命中最重要的貴人」，林淑容隨後也PO出兩人合照，表示雙方雖然許久未見，依舊是默契十足。

眼見久違的林淑容再次現身舞台，掀起無數粉絲滿滿回憶，紛紛留言：「回憶中的美好」、「羅哥~~台灣可以也來一場嗎」、「創造美好的經典」、「什麼時候台灣合體演唱會」、「我心中的最佳拍檔」、「什麼時候台灣合體演唱會」、「姑丈也是寶刀未老」、「好久不見淑容姐」、「淑容姐 依舊年輕又漂亮」。

林淑容參加中視《一道彩虹》模仿鳳飛飛歌唱比賽，聲音及肢體動作模仿的唯妙唯肖，在比賽中脫穎而出奪下冠軍，出道後推出《昨夜星辰》、《我怎麼哭了》等歌曲皆大受歡迎，尤其與羅時豐合唱《無言的結局》爆紅，音樂事業攀上最高峰，雖然一度因聲帶問題無法飆高音，好在靠著醫師悉心治療才救回歌聲，得以延續歌唱事業。