台北市長蔣萬安二二八76週年紀念會遭到陳抗騷擾，更有打算參選港湖立委的女醫吳欣岱質疑，蔣萬安靠什麼選上台北市長，如何不抱持羞愧歉意？國民黨台北市議員游淑慧對此直言，蔣萬安靠的是57萬台北市民，反酸吳欣岱穿著醫師袍擺拍。游淑慧今(1日)表示遭到綠營網軍洗版出征，更有人放大絕說：「死的不是你家的人，就閉嘴！」她回擊說「這句話請轉告綠營和蔡總統等人，以及你自己」，直呼喜歡操弄二二八的政黨和政客都應該閉嘴。

蔣萬安昨(2月28日)在二二八紀念會遭到陳抗騷擾，吳欣岱卻批，蔣萬安應該意識到自己是靠著什麼東西無憂無慮地選上台北市長的，如何不抱持羞愧歉意？游淑慧則說，蔣萬安選上台北市長，靠的是57萬台北市民，反酸吳欣岱：真的有誰無憂無慮幸福地在選舉，就是穿著醫師袍擺拍的人吧？

「昨晚不意外又被網軍、側翼、藏臉蓋名者攻擊洗板。」游淑慧今(1日)在臉書發文提到，然而誰有228的發言權？一名網友（或網軍）說出了真心話，只見留言截圖中該網友標註游淑慧說：「死的不是你家的人，就閉嘴！」

游淑慧則對此反擊說：這句話說得真好，請轉告綠營和蔡總統等人，以及你自己！她對此事評以「自打自臉」，直言：那些喜歡操弄二二八的政黨和政客，都應該閉嘴。

她還在留言區批：慰安婦的正義、日據時期被殺害、迫害的原住民和台籍精英的冤屈，怎麼不見綠營女性政治人物發聲、年年討伐？和解共生還挑人的喔？轉型正義還搞針對的？選舉訴求在個人，但不要每次裝成受害者代言人來賺取自己的政治紅利……消費別人前，問過別人的感受嗎？