2024年總統大選，民進黨已通過初選辦法，國民黨仍未有進一步進度，目前以新北市長侯友宜呼聲最高。前民進黨立委沈富雄以「老虎」比喻侯友宜，並預言當籠子的門一打開，他會贏得很漂亮。

針對2024藍軍人選，沈富雄今(24日)在政論節目《少康戰情室》中表示，真正的老虎是侯友宜，但是侯友宜現在被關在籠子裡頭，當籠子的門一打開，他就出來了，他出來以後，並不像李安電影《少年PI的奇幻漂流》裡的老虎，頭也不回就跑到森林裡頭，而是侯友宜一出來，就會贏得很漂亮。

至於綠軍人選，沈富雄認為，行政院長陳建仁在學術界算是一個命非常好的人，很多人其實比他行，但是沒有這個命。他原來是台大森林系，後來轉動物系，畢業後念台大公共衛生研究所。他的專精就是統計，要寫文章的人若請他來幫忙，會寫得比較好。

沈富雄接著指出，陳建仁這個人就是命好，大家都服了，沒有人敢講他的壞話；但是當陳建仁加入民進黨，拿到民進黨籍時，大家風風雨雨講了一大堆。他曾預測，陳建仁絕對不會選總統，所以如果總統蔡英文那時有這個念頭，就是蔡英文的昏庸。