表態確定不當副手！國民黨徵召2024會出戰？ 盧秀燕自曝原因鐵了心拒絕

台中市長盧秀燕2日北上列席行政院會，由於她近日頻被點名擔任國民黨2024大選副手一職，外界好奇若黨徵召參選是否出戰，盧秀燕受訪時強調，目前無此情形，黨內或非綠聯盟內都有不錯人選，也比她有意願承擔，「成功不必在我，但團結一定有我」，至於國民黨人選表態不宜太慢，也無須操之過急，待春暖花開後，大約4、5、6月會是合適時間。

在中台灣挾高人氣的盧秀燕去年九合一選舉以20萬票的差距大勝連任，國民黨角逐明年總統大選人選除新北市長侯友宜外，盧秀燕也屢被點名，不少人力拱她挑戰總統大位，或是「侯盧配」。 談及黨若徵召是否出戰，盧秀燕表示，目前沒有這樣的情形，現在的國民黨或非綠聯盟裡有滿多不錯的人選，他們比她更有意願來承擔，自己會祝福他們，也會盡全力在力初選前後協助團結，「協助團結工作會更加有意義」。

媒體追問，她是否擔心被貼落跑標籤才不戰2024，盧秀燕說，從上次王鴻薇選立委，先前也有議員選完就轉戰立委的案例，相信選民會跨越此限制，投給自己認為最適合的國家領導人，「選民已經超越有形限制，台灣選民素質是非常高的。」

盧秀燕說，當前國民黨急於產生一位好的候選人，所以她希望化繁為簡，不需要再加入，但她將協助讓好的人選早日產生、更加團結，相信此工作更有意義。

至於初選時程何時恰當，盧秀燕說，不要太慢，也不必操之過急，「春暖花開以後，就是春天」，4月後可能就是適當時機，大約4到6月應該是合適時間。