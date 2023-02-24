韓怪物新人女團 NewJeans 成員Hanni日前動身前往米蘭時裝周，白色花呢學院風夾克大玩下衣失蹤，並搭配包包頭造型展現18歲的青春俏麗;韓女團(G)I-DLE隊長田小娟則以全黑造型亮相仁川機場，率性的皮夾克、短裙配短靴，強勢霸氣的氣場隔著螢幕也能感受到。

NewJeans Hanni前往米蘭GUCCI大秀，以白色夾克搭配可愛丸子頭，展現優雅機場穿搭，白色刺繡花呢夾克11萬2300元、、CHUNKY B 黑白GG緹花運動鞋2萬8800元、Gucci Horsebit 1955 紅色肩背提包價格店洽。（CFP）

Gucci Horsebit 1955 紅色肩背提包，價格店洽。（Gucci 提供）

Gucci CHUNKY B 黑白GG緹花運動鞋，2萬8800元。（Gucci 提供）

2022年甫出道的韓國怪物新人女團 NewJeans ，多數成員們已被時尚精品相中接下品牌大使職位，其中18歲粵澳混血的成員Hanni去年成為GUCCI新任品牌大使，於台灣時間24日晚間9點登場的2023秋冬時裝大秀，為Hanni上任品牌大使後首度觀秀，同時也是首次參與米蘭時裝周的活動;在機場她以GUCCI滾邊花呢外套，以下衣失蹤的方式檢搭搭配長襪球鞋，散發俏皮學院風，吸引眾家媒體狂拍，也讓人十分期待她的觀秀造型。

(G)I-DLE田小娟動身前往米蘭將出席FERRAGAMO大秀，迷你黑色鏤空手提包6萬6900元、皮革連帽外套3萬85000元、拼接軍靴5萬1900元。（CFP）

FERRGAMO 迷你黑色鏤空手提包，6萬6900元。（FERRGAMO提供）

(G)I-DLE隊長田小娟過去就曾於限時動態中展示過收到FERRAGAMO的信、與小禮物，2021年由於行程關係無法參與，但在她的私服中偶能看見他以FERRAGAMO的包款亮相，此次受再度收到FERRGAMO邀請的她，將前往台灣時間25日晚間六點舉行的2023秋冬大秀，全黑的造型、霸氣的氣場，讓粉絲笑說「好像奔赴商業談判的總裁」、「娟總！好帥」等，其中進海關前，向媒體、粉絲揮手的動圖更被粉絲笑說，宛若韓劇男主對女主說「我去去就回」的景象;雖說小娟機場造型與過往的強勢形象不謀而合，但觀看他的社群、官方照片可見她造型多變，也讓不少粉絲期待於大秀上，她將呈現出哪種面貌。