隨著全球疫情解封，久違的機場時尚也陸續出爐。近日蔡依林飛往米蘭參加米蘭時裝周，身穿Moncler粉紅羽絨衣搭可愛小篷裙和牛仔褲，手拎寶格麗（BVLGARI）Serpentine Pouch祖母綠色小牛皮迷你手拿包，在IG上留言「廢包一把抓，愈廢愈開心」，小廢包成為裝飾珠寶，為機場時尚下了最美註解。
蔡依林是寶格麗大中華區品牌代言人，總是引領時尚潮流的她再度示範小廢包的穿搭時尚，以粉紅色外套搭配祖母綠小廢包，對比色彩讓小廢包更加搶眼，雖裝不了多少東西的小廢包已不是包包，而是裝飾性強的珠寶，此外她還配戴寶格麗B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊、Serpenti菱形金屬太陽眼鏡，一派的輕鬆自在。
今年正逢Serpenti珠寶問市75周年，蔡依林特別選拎Serpentine
Pouch手拿包，包上蜿蜒的蛇形金屬扣完美詮釋Serpenti的蜿蜒曲線之美，加上濃郁綠色調即是源自珠寶祖母綠，更添瑰麗奪目之美，而她配戴的Serpenti菱形金屬太陽眼鏡，同樣也是細節融入蛇紋菱形麟片的設計風格，可說是寶格麗Serpenti靈蛇美人的最佳代言人。
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