時代觀念改變、選在民俗月結婚的新人增加，為此台北喜來登於8月16日至9月14日推出「七夕婚嫁」限定專案，以每桌13,999元起搶婚，訂桌數門檻也降低、四桌即可訂席，下訂再回饋好禮三選一以及價值萬元的婚禮週邊商品禮金，為新人打造一場幸福滿分的超值婚宴。

隨著疫情趨緩帶動婚禮商機，婚宴桌價水漲船高，黃道吉日一廳難求。台北喜來登宴會業務資深協理李邦媛表示，台北喜來登去年推出七夕婚嫁專案，頗受年輕新婚族歡迎，顯示愈來愈多新人不再拘泥於非吉日觀念。許多聰明的新人選擇六月結婚，農曆七月宴客，省荷包同時還能享受優惠回饋。深耕五星級飯店婚宴市場多年的台北喜來登，今年提前推出「七夕婚嫁」限定優惠專案，為準新人提供更多時段的場地選擇，遠優於五星級飯店最低價的價格，讓小資新人也能輕鬆完成夢想婚禮。

專案除了時段更彈性、價格更優惠之外，台北喜來登更展現誠意，彈性調整桌數限制，專案最低4桌即可預訂，小桌數婚宴讓賓客與親朋好友輕鬆分享喜悅。下訂的新人可享受額外回饋包含「餐前迎賓酒會」、「拍照主題背板」、「指定婚禮小物」等好禮三選一外，加價購婚企及主持人可享有總價10,000元的婚禮週邊商品禮金包含由資深成家婚顧團隊精選的婚禮攝影、婚禮布置、到府禮俗引導等服務，讓新人享受更完整的婚禮週邊服務

選擇台北喜來登「七夕婚嫁」專案達10桌，每桌可享免費紅酒乙瓶，再加贈價值近兩萬元的豪華客房住宿乙晚，含翌日雙人自助早餐。預訂達20桌還可享房型升等至價值近三萬元的卓越套房住宿乙晚，多重優惠及好禮，讓準新人輕鬆籌備。【開車不喝酒。未滿18歲禁止飲酒】