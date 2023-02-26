行政院長陳建仁，26日到南投縣仁愛鄉視察原鄉苦茶油產業及區域共好地方創生計畫。針對媒體詢問雞蛋、白肉雞供應不足情況，陳建仁表示，雞蛋部分，短期加強專案進口及供銷調度；至於雞肉部分，國產土雞及肉雞供應充足，白肉雞3成仰賴進口，將會加強調節。

陳建仁表示，近年來，國人對於白肉雞的消費量逐年增加，每1年白肉雞的需求量是60萬公噸，其中有30％也就是18萬公噸是由國外進口；政府在雞肉的生產及供應部分，都有做很好的調節與因應，國內現在自產的肉雞及土雞，供應量都相當充足，所以希望國人能夠多使用國產的土雞跟肉雞。

雞蛋部分，全世界都受到禽流感的影響，雞蛋的產量大幅減少，加上台灣氣溫度降低，所以雞蛋的供應不符合需求，農委會已經採行短、中、長期的因應對策。

短期部分加強雞蛋的專案進口，還有加強雞蛋橫向的調節、調度，特別是與加工業者，做更好的調度及最好的雞蛋供應，相信不久就會得到比較好的緩解；當然農委會也繼續加強中期、長期的因應措施，包括把禽舍由開放式的改成封閉式，或者是水簾式調溫環控雞舍，以避免禽流感的影響，還有氣溫變化影響雞隻的產蛋率。

陳建仁表示，農委會將於3月1日到立法院經濟委員會說明，報告已經提出來，其中對於短、中、長期因應措施都有很好的說明。

陳建仁說，因為面臨禽流感，還有氣候變遷、氣溫忽然下降，當然在雞肉和雞蛋的供應，會有供需不足現象，但是政府會努力因應，相信農委會在全民的配合之下，一定可以做最好的調控，將對人民生活的影響減到最低。