有2名子女的越南籍45歲阮媽媽，於12年前赴台工作，阮的女兒隨後也飛來台灣讀書，前一陣子因阮生病手術但居留逾3000多天，阮的女兒得知移民署有擴大自首專案，日前帶母親到台中專勤隊自首，盼媽媽明年再來台灣參加她的畢業典禮。

台中專勤隊指出，一對越南籍阮姓母女在2月中旬，到移民署台中專勤隊自首，經查阮姓女子於2011年間到台灣擔任監護工，但為了撫養越南的1對女兒，不得不逾期居留，持續滯台工作賺錢。

台中專勤隊表示，22歲清秀的越南女學生「小青」（化名），當時不安的帶著媽媽「阿慮」（化名），到台中專勤隊稱要辦理自行到案，學生母女同時在台灣的例子少見，後來得知背後竟有感人故事。

根據台中專勤隊了解，「阿慮」越南的老公因不事生產、遊手好閒還家暴，她只好獨自扶養「小青」2姊妹。12年前跨海到台灣工作，當時「小青」僅12歲，卻要面對母女分離。3年前「小青」高中畢業，馬上飛到台灣念書，見到分離10多年的母親，母女見面那一刻淚崩。

「命運捉弄人！」正當母女重逢沉浸喜悅中，「阿慮」因積勞成疾每月總是下腹疼痛，就醫發現長期的過度勞累讓她罹患嚴重子宮肌瘤，需開刀切除。「小青」母女籌錢尋醫開刀。經過半年「阿慮」恢復健康，「小青」想讓母親回故鄉。

目前22歲「小青」就讀某科技大學，並在允許時數內半工半讀自力更生。「小青」表示，相信移民署會幫忙媽媽回國，成全她的孝心，且目前推出擴大「自行到案專案」不需收容，繳2000元罰鍰，就可回故鄉。

移民署自2月1日起推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，符合專案的逾期停（居）留外來人士，持何種簽證入境，在6月30日前自行到案，免收容、罰鍰繳2000元，不管制來台期間，專案從寬論處。