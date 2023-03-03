有影視業者去年在苗栗南庄神仙谷取景時，發生攝影師與助理跌落溪谷職業災害，引發外界關注，勞動部今年也規劃5300場次勞動條件專案檢查，其中針對影視業將有150場次專案勞動檢查，重點將是勞基法的工作時間、加班費、一例一休等。

勞動部職安署綜合規劃組組長許莉瑩表示，今年專案勞條勞檢有公共安全、弱勢扶助、常態違規、社會關注等4大主軸，場次將從去年的5200場次、增加至今年的5300次，除了新增影視業外，博客來阿姨事件後，也增加「假承攬、真僱傭」的查核50場次，將針對勞動合作社、第四台、健身房、電視台等產業為主。

許莉瑩提及，如公共安全專案勞檢將針對交通運輸業者，如勞動部去年針對鐵路運輸業、汽車客運業、汽車貨運業與遊覽車客運業，實施勞動條件專案檢查罰鍰達1111萬元，今年也將持續發動專案檢查，敦促業者應確實遵守勞動法令。

許莉瑩強調，雇主應確實注意勞工工時管理及身心狀況，如經查有違反勞基法情況，將依法公布事業單位名稱，並按次處以2萬至100萬元罰鍰，此外，主管機關並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至法定罰鍰最高額二分之一、最高可達150萬元。