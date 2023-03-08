國民年金欠費會罰配偶，一名男網友分享，近日收到勞保局的裁處書，稱他的配偶逾期未繳納國民年金，因此要罰款3000元，引起網友討論，不少人痛批國民年金的制度設計，直呼失業就不好過了，還要多繳錢。勞動部表示，若配偶領有身障手冊或符合年收低於50萬等條件，檢附證明文件並經審查通過，就可免繳罰款。

一名男網友昨天在臉書社團《爆料公社》上分享，國民年金欠費，真的會罰配偶3000元。勞保局每年抽查200人，初次欠費者會被罰3000元，之後再欠費1年未繳，罰緩金額將再增加3000元，最高可罰15000元。

原PO表示，抽查到好幾年沒繳的人開罰就算了，但他每半年都有陸續繳清過去積欠的費用，卻還是被抓，而且配偶的年所得也低於50萬元以下，到底是怎麼篩選人的，失業懲罰金+罰款+罰款強制執行，成為壓倒多少人的最後一根稻草。

貼文引起網友討論，「到底誰搞得國民年金，不想繳也不行，真的有病」、「國民年金就是懲罰你沒工作」、「國民年金真的是最白爛的發明，失業就不好過了，還要繳錢？」、「沒工作沒錢了還要繳錢，沒繳還要罰款，真的德政」、「有的人搞不好就真的繳不起，不過這政策還真的像來討債」、「都沒工作了還要繳？增加負擔嗎？想保的人就會保了，為啥要強迫？」

根據勞動部網站，國民年金法的確有規定配偶必須負連帶繳納保險費的義務，如經催繳後仍不繳費者，會處配偶3000到15000元罰款，但若符合「國民年金法第五十條第二項正當理由範圍」而未繳納保費，包括身障手冊、年收低於50萬等，得檢附相關證明文件，以書面向勞保局提出申復，經審查如確實符合規定，得免負連帶繳納義務。