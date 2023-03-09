北市警擴大臨檢。（胡欣男攝）

北市警擴大臨檢。（胡欣男攝）

北市警局長張榮興宣誓掃黑。（胡欣男攝）

酒店長腿辣妹排排站 北北基桃宜大掃蕩 北市警局長籲業者一起維護治安

近期黑道幫派組合接連舉辦餐會，高調炫富，今（8）日內政部長林右昌表示「全力支持警察嚴打幫派，並要求成立專案掃蕩清剿，以具體行動壓制黑幫氣焰」，警政署長黃明昭並於今（8）日至臺北市政府警察局防制不法活動現場指示「針對竹聯幫明仁會、旭仁會於北北基桃宜圍事、經營、依附之行業，立即於今晚實施擴大臨檢掃蕩。」

北市警局長張榮興上任後，今晚首度主持擴檢勤務，他嚴正呼籲飯店、酒店業者，維護治安人人有責，他宣布為期至少1周的擴檢，全力遏阻黑幫氣焰。

中山分局長陳金城隨後率隊擴檢，並向業者宣導警方的作為，絕不容黑道挑釁公權力。

台北市政府警察局即於本（8）日晚間擇定竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會及其他黑幫經營圍事之大型酒店、夜店等，及幫派分子易聚集之特種行業處所，易群聚施用毒品、易淪為詐騙集團囚虐之旅（賓）館等治安顧慮場所，結合第三方警政，實施區域封鎖、路（臨）檢及查緝掃蕩作為，針對猖狂、囂張的黑道幫派、地方惡勢，全面強勢執法壓制。

臺北市政府警察局重申，「打擊犯罪、掃黑制暴」是不間斷的工作，也是不變的態度，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，守護市民，並將持續清查潛藏危害治安目標，針對竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會及其他幫派「堂口」、「依附寄生行業」全面掃蕩，展現警方強力打擊犯罪之決心。