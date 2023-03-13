近日黑道幫派，陸續高調舉辦春酒、營造豪奢排場，試圖壯大聲勢，公然挑戰公權力，引發社會觀感不佳，遭各界撻伐。為淨化社會治安，台北市警局長張榮興日前強調，警察和黑道勢不兩立，連日針對黑幫據點、營業場所、治安熱點，實施威力掃蕩、臨檢勤務，並規劃跨局處第三方警政稽查，展現警方執法威信。連日來，至少已3個黑幫堂口，在警方強力告誡、約制下，取消在中山區的春酒。

據了解，繼竹聯幫「至堂」取消10日晚間的春酒，竹聯幫「竹堂」也主動向本局中山分局表示停辦原預訂12日晚間的春酒，另個北市傳統「飛鷹幫」，原預訂15日晚間的會員大會，在北市警告誡不得再以舉辦大型活動壯大幫派勢力，得知警方對黑道堅持「勢不兩立，強勢執法」之立場與態度後，主動退訂晚宴活動，躲避風頭。

據悉，飛鷹幫原訂15日晚間於中山區民族西路知名的一郎日本料理餐廳，以「中華飛鷹愛心協會」名義舉辦會員大會，預計席開12桌，約120人。在警方關切之下，飛鷹幫決定取消該餐會。

根據警方黑幫組織的蒐報檔案，飛鷹幫民國60年間曾與竹聯幫、四海幫抗衡，近年疑為重振聲勢，2021年3月31日在第五任幫主的主持下，在警政署對面的喜來登大飯店，席開126辦春酒，國內各幫會幫主、重要角頭均到場致意，警方當時盤查超過1300名資料。

這波「黑道春酒之亂」，北市警局統計，自3月9日起至3月12日，執行靖城掃黑專案成果，共計查獲通緝犯51人，其中1人為竹聯幫仁堂弘仁會成員、查獲一級毒品海洛因42.67公克公克、二級毒品安非他命354.66公克、大麻109.38公克、大麻煙彈33.47公克、大麻膏4131公克、三級毒品愷他命157.2公克、卡西酮31.45公克；改造手槍3枝、子彈26顆、拘提詐欺集團犯嫌3人、移送詐欺人頭帳戶5人、詐欺車手1人，查扣贓款新台幣145萬元許；第三方警政稽查違法6件。

北市警局重申，絕不容許黑道幫派挑戰公權力，相關掃蕩、臨檢勤務仍持續進行，深入打擊幫派犯罪，掃蕩黑道絕不手軟，共同維護本市治安。

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