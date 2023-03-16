竹聯幫明仁會日前在大直萬豪酒店的春酒，引發警政署發動全國威力掃蕩。（民眾提供）

竹聯幫明仁會日前在大直萬豪酒店的春酒，引發警政署發動全國威力掃蕩。（胡欣男攝）

竹聯幫「明仁會」高調春酒晚宴，旗袍辣妹與豪車排場，招致社會觀感不佳的批評，引發警方全國大掃蕩。警方指出，為強力壓制黑幫氣焰，台北市警局依警政署規劃，實施為期1個月的「靖城專案」，針對轄內有幫派組合經營的PUB、KTV、夜店等飲酒行業及其賴以為生、依附或圍事的易滋事場所實施擴大臨檢暨區域封鎖威力掃蕩勤務。

其中，明仁會當天辦春酒的五星級「萬豪酒店」，被警方認為刁難、不配合警察執法，反而配合黑道搞噱頭排場，「拒白迎黑」惹怒警方高層。由於該飯店已連接兩場竹聯幫堂口的大型晚宴，警方擔憂附近恐滋生事端，因此在飯店周邊加強臨檢，維護治安，果然9日專案勤務上路當晚，就查獲1名剛從飯店停車場出來的酒駕女子。

據了解，9日晚間，中山分局於大直敬業四路與植福路286巷口實施路檢，當場查獲陳姓自小客駕駛於飲宴聚會飲酒後駕車上路，陳女於駛出「萬豪」的飯店停車場出口後，險與他車發生碰撞，員警順勢將其攔下提醒，交談過程中，員警聞到車內飄來濃厚酒味，懷疑有酒駕嫌疑，果然陳女酒測值高達每公升0.27毫克，依刑法公共危險罪嫌送辦。

這波威力掃蕩持續進行已1周，中山分局16日凌晨，再由分局長陳金城率隊，執行專案掃蕩，運用第三方警政，結合商業處、衛生局、建管處實施聯合稽查，藉以阻斷黑幫圍事、依附行業的經濟來源。

此外另於林森北路、錦州街、錦州街399巷的酒店熱點，實施區塊封鎖，派遣特勤警力強勢盤檢，有效壓制黑幫氣焰，打擊不法。

中山分局統計，自9日迄今，共動員500人次的警力，執行臨檢處所66處，共查獲毒品案20件20人、通緝12件11人、其他各類刑案26件31人，共逮捕移送犯嫌60人。

中山分局強調，面對黑道幫派絕不姑息，嚴正警告黑幫犯罪組織，對於任何危害社會治安，警方必強力掃蕩肅清，守護市民安全。